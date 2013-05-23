拉美汇市：巴西雷亚尔小幅下跌，中国数据不佳令拉美货币再现抛售

路透里约热内卢5月23日 - 拉美货币周四在多月低点附近交投，因市场 在担心美国降低经济刺激力度的同时，亦对中国经济感到担忧。 内需疲软加上海外经济复苏反复，导致汇丰中国5月制造业PMI初值再度 滑落至荣枯线下方 。该数据令拉美货币再现抛售。 而在此前几个交易日，这些货币已经走软，因投资者担心美联储可能很 快削减甚至停止购债计划。 巴西雷亚尔兑美元 跌0.1%至将近五个月低点2.0516雷亚尔 。 分析师认为，巴西央行出于对通胀压力的担心，可能很快入市干预以阻 止雷亚尔贬值。一些人揣测若雷亚尔跌至2.07左右，可能招致干预。(完)