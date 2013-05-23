版本:
中国
债券 | 2013年 5月 24日 星期五 06:43 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔小幅下跌，中国数据不佳令拉美货币再现抛售

路透里约热内卢5月23日 - 拉美货币周四在多月低点附近交投，因市场
在担心美国降低经济刺激力度的同时，亦对中国经济感到担忧。
    
    内需疲软加上海外经济复苏反复，导致汇丰中国5月制造业PMI初值再度
滑落至荣枯线下方 。该数据令拉美货币再现抛售。
    
    而在此前几个交易日，这些货币已经走软，因投资者担心美联储可能很
快削减甚至停止购债计划。
    
    巴西雷亚尔兑美元  跌0.1%至将近五个月低点2.0516雷亚尔
。
    
    分析师认为，巴西央行出于对通胀压力的担心，可能很快入市干预以阻
止雷亚尔贬值。一些人揣测若雷亚尔跌至2.07左右，可能招致干预。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐