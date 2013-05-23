金砖国家：5月23日股汇市收盘纵览

路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下滑22.17点或2.12%，报1,025.92点。
中国股市：沪综指收跌1.2%，受汇丰PMI初值再创新低及周边市场大跌影响。
香港股市：恒生指数收低并创七周来最大日跌幅，受累于中国经济放缓担忧。
中国汇市：人民币小幅收跌，后期走势看法渐显分歧市场更趋谨慎。
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印度股市：NSE指数周四录得一年来最大单日百分比跌幅，因美国结束刺激举措的前景以及中国制造业数据疲弱，激发对外资将结束近期买盘趋势的担忧。指标BSE指数 下跌1.93%或387.91点至19,674.33点，连续第四日下跌。NSE指数 收跌2.09%或127.45点至5,967.05点，为2012年5月8日以来最大单日百分比跌幅。
印度汇市：印度卢比从周四稍早触及的逾八个半月低点反弹，因出口商趁美元上涨抛售美元，且外界担心央行将干预汇市以稳定本币。卢比兑美元 收报55.59/60，周三收盘价55.46/47。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,400.840点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.69%至763.38点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 微升0.06%，报31.4070卢布，卢布兑欧元 跌0.49%，至40.5820卢布。
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巴西股市：中国经济数据意外疲弱，打压巴西股市。中国是巴西商品的主要买家。圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.14%，报56,349.91点。铁矿石厂商淡水河谷下跌近2%。
拉美汇市：巴西雷亚尔小幅下跌，中国数据不佳令拉美货币再现抛售。
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南非股市：南非股市周四大幅下跌，创近两年来单日最大跌幅，一些主要矿产类股下挫，因中国经济数据疲弱，且有迹象显示美国可能很快缩减刺激举措。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌2.67%至36,312.44点，为2011年9月以来最大单日跌幅。综合指数 收低2.34%，至40,855.89点。
南非汇市：兰特在央行维持利率不变后略有回升，但仍面临下跌风险。 (完)
(编译 李爽; 审校 戴素萍)