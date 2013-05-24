版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 08:07 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月24日-5月31日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
     
    *5月20日当周

 5月24日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国耐久财订单                                     4月       +1.5%       -6.9%
             扣除运输的耐久财订单                                      +0.5%       -2.9%
             扣除国防的耐久财订单                                         --       -5.6%
             扣除飞机的非国防资本财订单                                +0.5%       -0.6%
 1430     美国ECRI一周领先指标                       5月17日当周          --       130.2
 --       美国建筑许可年率(万户)                       4月修正值          --       101.7
 
    * 5月27日当周
 5月27日(一)
 美国逢公共假日金融市场休市
 
 5月28日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国芝加哥联储中西部制造业指数                     4月          --        96.5
 1300     美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期           3月      +10.1%       +9.3%
          )                                                                   
             经季节调整(较前月)                                        +1.0%       +1.2%
             未经季节调整(较前月)                                      +0.7%       +0.3%
 1400     美国消费者信心指数                                 5月        69.5        68.1
 1400     美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                   5月          --         负6
 1430     美国达拉斯联储制造业指数                           5月                  负15.6
          
 5月29日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                           5月24日当周          --       791.0
          美国再融资指数                                                  --     4,245.5
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            5月25日当周          --       +0.2%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月25日当周          --       +2.4%
 1400     加拿大央行利率决议                                  --       1.00%       1.00%
 
 5月30日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国实质GDP环比年率                       第一季修正值       +2.5%       +2.5%
              最终销售                                                    --       +1.5%
              GDP隐性平减指数修正值                                    +1.2%       +1.2%
              个人消费支出(PCE)物价指数修正值                          +0.9%       +0.9%
              核心PCE物价指数修正值                                    +1.2%       +1.2%
 1230     美国企业获利                                    第一季          --       +3.3%
 1230     加拿大经常帐(亿加元)                            第一季          --  赤字172.59
 1230     加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                  4月          --       +0.1%
                                (较上年同期)                              --       +0.9%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)               5月25日当周          --          34
              初请失业金人数四周均值(万人)                                --       33.95
              续请失业金人数(百万人)                 5月18日当周          --       291.2
 1400     美国成屋待完成销售                                 4月       +1.6%       +1.5%
 
 5月31日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国个人所得                                       4月       +0.2%       +0.2%
              个人支出                                                 +0.1%       +0.2%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                   --       -0.1%
              核心PCE物价指数                                          +0.1%        持平
              实质个人支出                                                --       +0.3%
 1230     加拿大GDP(较前季)                               第一季          --       +0.2%
              GDP环比年率                                                 --       +0.6%
 1230     加拿大GDP(较前月)                                  3月          --       +0.3%
 1345     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      5月        49.7        49.0
 1355     美国路透/密西根大学消费者信心指数              5月终值          --        83.7
              现况指数                                                    --        97.5
              预期指数                                                    --        74.8
 1430     美国ECRI一周领先指标                       5月24日当周          --          --
 --       美国达拉斯联储PCE                                  4月          --       +1.0%
    （完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐