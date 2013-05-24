美国与加拿大经济指标预测--5月24日-5月31日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： *5月20日当周 5月24日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国耐久财订单 4月 +1.5% -6.9% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% -2.9% 扣除国防的耐久财订单 -- -5.6% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -0.6% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月17日当周 -- 130.2 -- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 101.7 * 5月27日当周 5月27日(一) 美国逢公共假日金融市场休市 5月28日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联储中西部制造业指数 4月 -- 96.5 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期 3月 +10.1% +9.3% ) 经季节调整(较前月) +1.0% +1.2% 未经季节调整(较前月) +0.7% +0.3% 1400 美国消费者信心指数 5月 69.5 68.1 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 5月 -- 负6 1430 美国达拉斯联储制造业指数 5月 负15.6 5月29日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 5月24日当周 -- 791.0 美国再融资指数 -- 4,245.5 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月25日当周 -- +0.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月25日当周 -- +2.4% 1400 加拿大央行利率决议 -- 1.00% 1.00% 5月30日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国实质GDP环比年率 第一季修正值 +2.5% +2.5% 最终销售 -- +1.5% GDP隐性平减指数修正值 +1.2% +1.2% 个人消费支出(PCE)物价指数修正值 +0.9% +0.9% 核心PCE物价指数修正值 +1.2% +1.2% 1230 美国企业获利 第一季 -- +3.3% 1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 -- 赤字172.59 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.9% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月25日当周 -- 34 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.95 续请失业金人数(百万人) 5月18日当周 -- 291.2 1400 美国成屋待完成销售 4月 +1.6% +1.5% 5月31日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国个人所得 4月 +0.2% +0.2% 个人支出 +0.1% +0.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.1% 核心PCE物价指数 +0.1% 持平 实质个人支出 -- +0.3% 1230 加拿大GDP(较前季) 第一季 -- +0.2% GDP环比年率 -- +0.6% 1230 加拿大GDP(较前月) 3月 -- +0.3% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 49.7 49.0 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 -- 83.7 现况指数 -- 97.5 预期指数 -- 74.8 1430 美国ECRI一周领先指标 5月24日当周 -- -- -- 美国达拉斯联储PCE 4月 -- +1.0% （完）