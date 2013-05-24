《中国报摘》--其他报纸重要消息5月24日

**上海证券报**

--中国首个主产地煤炭交易价格指数--中国太原煤炭交易价格指数周四(23日)发布。

--财政部金融司表示，未来将继续研究规范和支持融资性担保行业发展的政策措施，包括研究完善中小企业不良贷款处置政策、扩大细化涉农贷款增量奖励政策等，以引导加大对中小企业融资的支持力度。

--截至5月20日，人民币理财产品的平均收益率已从去年12月的4.5780%降至今年5月的4.3103%，月均下滑0.05个百分点。业内人士预计，受市场宽松流动性环境影响，以及监管层对资产池运作和债券市场监管的继续加码，银行理财市场整体收益还可能继续下探，今年三季度的形势不容乐观。

**证券时报**

--证监会对中介机构的处罚持续发酵，南京证券因保荐业务涉嫌违法违规，被证监会立案调查，暂停接收该公司推荐项目和材料。按照目前监管层重罚中介机构的趋势，南京证券未来被暂停保荐业务资格的可能性很大，上市进程也可能受到影响。

--据悉，寿险定价利率改革方案近期已由相关部门提交，年内获批实施的可能性较大。据此前的征求意见方案，改革第一阶段将把传统人身险的预定利率由2.5%放宽至3.5%。

**第一财经日报**

--平安银行 董事长孙建一表示，随着市场的变化以及公司发展，此前确定的平安银行(原深发展)向中国平安 定向增发的价格已经偏低，该价格将会进行调整，定增事宜也会尽快推进。

**21世纪经济报 道**

--交通运输部发布数据显示，4月份铁路货运量、货物周转量同比下降6.5%和5.4%，降幅较3月份进一步扩大。

--据悉，北京、河北将共同推动首都经济圈规划，争取将石家庄、衡水、沧州纳入规划布局。这意味着首都经济圈不再只是一个概念，未来两到三年，以北京为中心的首都城市圈将会有实质推进。

**东方早报**

--中国重工 称，正在筹划重大事项，涉及军工重大装备总装业务，属境内资本市场的无先例事件，须向相关部门咨询论证，因此存在重大不确定性。

--工业和信息化部公布民用航空长期发展规划提出，2013年至2020年间，中国民用航空工业发展的主要目标之一是民用飞机年营业收入超过1,000亿元。(完)