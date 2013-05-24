重发-香港个股：汇源果汁斥资逾49亿港元收购大股东浓缩果汁及果浆生产资产

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路透香港5月24日 - 中国市占率最大的果蔬汁生产商--汇源果汁集团有限公司 宣布，将斥资49.39亿港元向主席兼大股东朱新礼收购浓缩果汁及果浆生产资产，以达至垂直整合业务模式。

公司周四晚间发出的声明称，交易代价其中15.21亿港元将以汇源承担目标公司--汇源产业控股有限公司的旗下一家附属公司的债务，余额由汇源向朱新礼发行新股及可换股优先股支付。

新股和可换股优先股发行价同为每股3.1港元，较汇源周四收盘价折让5.2%。在完成发行新股，及假设可换股优先股获悉数兑换为股份，朱新礼于汇源的持股量，将由现时的41.89%升至68.27%。

汇源产业控股主要产销浓缩果汁及果浆，以及制造果汁饮料业所使用的外部包装物料。截至去年底其设计年产能约38万吨浓缩果汁及果浆，净利为3.58亿元人民币。汇源果汁去年度的净利则为1,620万元人民币。

计及重组递延款项的相关额外利息开和其他备考调整后，假设去年汇源果汁合并汇源产业后的备考净利为2.47亿元人民币。汇源果汁表示，虽然收购后将会产生额外的利息开支，但收购会大大提升EBITDA（除息、税、折旧及摊销前盈利）及股东应占纯利，有助经扩大集团改善财务表现及持续投资于业务，带动未来盈利增长。

此外，汇源果汁表示，是次收购的汇源产业原来为公司的主要原材料供应商之一，占公司所采购原材料总额的43%，收购可让公司的业务覆盖水果加工到销售及市场推广整条价值链，使其转型为垂直整合业务模式，并确保主要原材料继续有长远供应。（完）

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