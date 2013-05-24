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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 08:31 BJT

日本经济：经济财政大臣甘利明称“安倍经济学”进展顺利

路透东京5月24日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，日本的“安倍经济学”经济政策进展顺利，政府决定年中出台经济增长策略。

“政府祭出政策来重振日本经济的进展稳定。我不认为当中有什么问题，情况很顺利，”甘利明在内阁会议后的记者会上表示。他不愿就周四股市大跌是否为暂时现象置评。

甘利明并表示，日本央行总裁黑田东彦与市场沟通良好。(完)
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