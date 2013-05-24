《中国重要政经日程》--5月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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============================今天重要政经日程=======================
5/24(五)
国务院总理李克强出访印度、巴基斯坦、瑞士、德国，至27日。
============================近日重要政经日程=======================
5/25(六)
第七届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行。
5/31(五)
国家主席习近平对特立尼达和多巴哥、哥斯达黎加、墨西哥进行国事访问.至6月6日
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
6月7日至8日
国家主席习近平在美国加利福尼亚州安纳伯格庄园同美国奥巴马总统举行会晤。
6/17(一)
国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。
11/29(六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 李然)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。