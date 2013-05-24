《中国报摘》--中国证券报5月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--在日本长期利率飙升至1%及市场忧虑中国经济复苏前景的利空打压下，日经225种股票平均价格指数周四(23日)暴跌1,143.28点，跌幅达7.32%，为逾两年以来最大单日跌幅。
* 其他:
--据悉，发改委有望在6月底前批复中国铁路总公司2013年总额1,500亿元人民币的铁道债(企业债)发行。
--保监会数据显示，1-4月保险业原保费收入6,466.74亿元，同比增长9.2%，增速持续加快，险资运用余额与资产总额今年以来首次下降。
--中国人民银行郑州培训学院王勇撰文称，利率、汇率市场化改革以及人民币资本项目可兑换，是人民币国际化的三项基础。
--截至周四(23日)，今年新成立的基金总规模已经超过3,000亿份，其中债券型基金数量和首发规模均占多数，已超过2,000亿份。
--桂冠电力 拟以3.56元/股的价格向大唐集团、广西投资集团和贵州产业投资(集团)共发行42.56亿股，购买三家公司持有的龙滩水电开发有限公司85%股权。目标资产评估值为151.52亿元。
--花旗银行 的一研究报告导致H股和A股火电板块集体跳水。但多位电力集团人士表示，未听到近期电价要下调的消息。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。