《中国报摘》--中国证券报5月24日

* 头版头条:

--在日本长期利率飙升至1%及市场忧虑中国经济复苏前景的利空打压下，日经225种股票平均价格指数周四(23日)暴跌1,143.28点，跌幅达7.32%，为逾两年以来最大单日跌幅。

* 其他:

--据悉，发改委有望在6月底前批复中国铁路总公司2013年总额1,500亿元人民币的铁道债(企业债)发行。

--保监会数据显示，1-4月保险业原保费收入6,466.74亿元，同比增长9.2%，增速持续加快，险资运用余额与资产总额今年以来首次下降。

--中国人民银行郑州培训学院王勇撰文称，利率、汇率市场化改革以及人民币资本项目可兑换，是人民币国际化的三项基础。

--截至周四(23日)，今年新成立的基金总规模已经超过3,000亿份，其中债券型基金数量和首发规模均占多数，已超过2,000亿份。

--桂冠电力 拟以3.56元/股的价格向大唐集团、广西投资集团和贵州产业投资(集团)共发行42.56亿股，购买三家公司持有的龙滩水电开发有限公司85%股权。目标资产评估值为151.52亿元。

--花旗银行 的一研究报告导致H股和A股火电板块集体跳水。但多位电力集团人士表示，未听到近期电价要下调的消息。(完)