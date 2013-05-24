《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月24日

*工商时报：

--美联准会下月可能缩小量化宽松(QE)规模与中国制造业景气陷入萎缩、日本公债殖利率走扬与日圆急升等多重利空夹杀，今年一路扬升的日股周四变盘，从五年半高点急坠，日经指数收盘暴跌逾1,100点、跌幅7.3%，跌势之重，是2011年311大地震以来首见。

--美联准会QE政策不明，市场担忧QE生变，引发台指期<0#TX:>昨日杀声四起，一路爆量领先集中市场大跌，终场爆出13.98万口量大跌183点收8,213点，逆价差扩大到24.83点。外资昨日在现货、台指期、选择权三大领域皆作空，合计约卖超166.38亿元。

--今年出口成长不如预期，经济部祭出11项大补丸拓销出口市场，其中厂商提出〞创新〞手法整合行销，每案大手笔补助1千万台币，前所未有。国贸局副局长江文若表示，有信心达到出口年增率5.5%的目标。

*经济日报：

-- 联准会(Fed)可能缩减量化宽松(QE)规模、中国制造业萎缩和日本公债殖利率急升等三大利空，触动日股23日暴跌逾千点，跌势蔓延到全球股市与商品市场，欧美亚股和国际油价全趴，日圆和瑞郎等避险货币上涨。

--主计总处今日将公布今年经济成长率预测值，面临3%保卫战。景气不振，财政部长张盛和昨天在立法院指出，现在时机不宜，开征能源税确定暂缓。

--苹果 落实〞美国制造〞，将部分Mac麦金塔电脑移回美国生产。苹果执行长库克(Tim Cook)22日首度透露，美国制的Mac会在德州生产组装，法人推论，在德州有现成工厂的鸿海 将再度扮演苹果后援急先锋，并非原先外传的广达 。

--加速寿险业资金投入公共建设，政府相关部门正努力磋商〞国寿模式〞。据了解，在行政院出面协调下，财政部、金管会昨日都同意想办法突破目前法令瓶颈，并优先寻求以行政命令解套的可行性，以加速寿险业资金投入重大公共建设BOT案。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。