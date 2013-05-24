欧洲经济指标预测--5月24日-5月31日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透5月24日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 5月20日当周 5月24日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国国内生产总值(GDP)季率细节 第一季 -- +0.1% 0600 德国GfK消费者信心指数 6月 6.2 6.2 0645 法国企业景气指数 5月 89 88 0800 意大利消费者信心指数 5月 86.8 86.3 0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 104.5 104.4 德国Ifo企业现况指数 107.2 107.2 德国Ifo企业预期指数 101.6 101.6 0900 意大利薪资指数(较前月) 4月 -- 持平 意大利薪资指数(较上年同期) -- +1.4% * 5月27日当周 5月27日(一) 暂无重要经济数据公布 5月28-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 4月 -0.5% -0.1% (较上年同期) -2.3% -2.3% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.3% -0.5% (较上年同期) 持平 -2.8% 5月28日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0615 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 顺差20 顺差19 0645 法国消费者信心指数 5月 85 84 0715 瑞士非农就业岗位(万个) 第一季 -- 411.6 5月29日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 4月 -- 1.25 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 增加0.5 增加0.4 未经季节调整失业人数(万人) 290 300 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 293.8 0800 意大利企业信心指数 5月 88.5 87.6 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 +2.8% +2.6% 欧元区民间贷款 -0.7% -0.8% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.0% 1000 英国CBI零售销售差值 5月 -- 负1 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 +0.1% -0.5% (较上年同期) +1.4% +1.5% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% -0.5% (较上年同期) +1.3% +1.2% 5月30日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.0% +1.4% 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 -0.1% (较上年同期) +0.9% 0800 意大利生产者物价指数(较上月) 4月 -0.2% 持平 (较上年同期) -0.6% -0.1% 0900 欧元区企业景气指数 5月 负0.88 负0.93 经济景气指数 88.8 88.6 工业景气指数 负13.0 负13.8 服务业景气指数 负0.3 负11.1 消费者信心指数 负22.0 负22.3 消费者通胀预期指数 15.8 生产者物价预期指数 负3.6 2301 英国Gfk消费者信心指数 5月 -- 负27 5月31日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国消费者支出 4月 -0.7% +1.3% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.1% 持平 0700 瑞士KOF领先指标 5月 1.08 1.02 0800 意大利失业率 4月 11.6% 11.5% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 -- 增加5 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加4 抵押贷款批准件数(千件) -- 53.504 M4货供额(较前月) -- -0.90% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 5月初值 +1.3% +1.2% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 +0.2% 持平 (较上年同期) +1.3% +1.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.5% +1.3% 0900 欧元区失业率 4月 12.2% 12.1% (完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。