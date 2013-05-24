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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 08:46 BJT

****欧洲经济指标预测--5月24日-5月31日****

路透5月24日 - 
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

    * 5月20日当周

 5月24日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0600     德国国内生产总值(GDP)季率细节                              第一季          --        +0.1%
 0600     德国GfK消费者信心指数                                         6月         6.2          6.2
 0645     法国企业景气指数                                              5月          89           88
 0800     意大利消费者信心指数                                          5月        86.8         86.3
 0800     德国Ifo企业景气判断指数                                       5月       104.5        104.4
          德国Ifo企业现况指数                                                     107.2        107.2
          德国Ifo企业预期指数                                                     101.6        101.6
 0900     意大利薪资指数(较前月)                                        4月          --         持平
          意大利薪资指数(较上年同期)                                                 --        +1.4%
  
    * 5月27日当周  
 
 5月27日(一)
 暂无重要经济数据公布
       
 5月28-31日
 GMT时间  经济指标/活动                                       公布时段           预估值         前值
 0600     德国进口物价(较前月)                                          4月       -0.5%        -0.1%
                    (较上年同期)                                                  -2.3%        -2.3%
 0600     德国实质零售销售(较前月)                                      4月       +0.3%        -0.5%
                       (较上年同期)                                                持平        -2.8%
  
 5月28日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0615     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                          4月      顺差20       顺差19
 0645     法国消费者信心指数                                            5月          85           84
 0715     瑞士非农就业岗位(万个)                                     第一季          --        411.6
      
 5月29日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                                         4月          --         1.25
 0755     德国经季节调整失业人数变化(万人)                              5月     增加0.5      增加0.4
                                                                                         
             未经季节调整失业人数(万人)                                             290          300
             经季节调整失业率                                                      6.9%         6.9%
             经季节调整失业人数(万人)                                                --        293.8
 0800     意大利企业信心指数                                            5月        88.5         87.6
                                                                                         
 0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                                    4月       +2.8%        +2.6%
                                                                                         
          欧元区民间贷款                                                          -0.7%        -0.8%
          欧元区M3三个月移动平均年增长率                                             --        +3.0%
 1000     英国CBI零售销售差值                                           5月          --          负1
 1200     德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      5月初值       +0.1%        -0.5%
                                                                                         
                               (较上年同期)                                       +1.4%        +1.5%
                 消费者物价指数(CPI)(较前月)                                      +0.1%        -0.5%
                              (较上年同期)                                        +1.3%        +1.2%
    
 5月30日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0545     瑞士国内生产总值(GDP)(较上季)                              第一季       +0.2%        +0.2%
                            (较上年同期)                                          +1.0%        +1.4%
 0600     英国Nationwide房价指数(较前月)                                5月                    -0.1%
                            (较上年同期)                                                       +0.9%
 0800     意大利生产者物价指数(较上月)                                  4月       -0.2%         持平
                           (较上年同期)                                           -0.6%        -0.1%
 0900     欧元区企业景气指数                                            5月      负0.88       负0.93
               经济景气指数                                                        88.8         88.6
               工业景气指数                                                      负13.0       负13.8
               服务业景气指数                                                     负0.3       负11.1
               消费者信心指数                                                    负22.0       负22.3
               消费者通胀预期指数                                                               15.8
               生产者物价预期指数                                                              负3.6
 2301     英国Gfk消费者信心指数                                         5月          --         负27
   
    
 5月31日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0645     法国消费者支出                                                4月       -0.7%        +1.3%
 0645     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                               4月       -0.1%         持平
 0700     瑞士KOF领先指标                                               5月        1.08         1.02
 0800     意大利失业率                                                  4月       11.6%        11.5%
 0830     英国消费者信贷(亿英镑)                                        4月          --        增加5
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                                                --        增加4
             抵押贷款批准件数(千件)                                                  --       53.504
             M4货供额(较前月)                                                        --       -0.90%
 0900     欧元区HICP(较上年同期)                                    5月初值       +1.3%        +1.2%
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                         5月初值       +0.2%         持平
                                (较上年同期)                                      +1.3%        +1.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                   +0.2%        +0.3%
                                 (较上年同期)                                     +1.5%        +1.3%
 0900     欧元区失业率                                                  4月       12.2%        12.1%
 (完)
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