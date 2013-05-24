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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 08:22 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月24日

路透香港5月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(
1美元=7.7631港元 )
    
    美国股市周四下滑，但远远高于日内低位，道琼工业指数 收低12.67点，或0.08%，至15,2
94.50点；因惠普股价暴涨，抵销对中国制造业数据疲弱的忧虑以及美国联邦储备理事会(美联储/FED
)将缩减刺激计划规模的前景。 

 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       182.710   -0.98      48274            14.184       0.88
 中国铝业                      10.160   -1.17      54980             3.155       0.48
 中国移动                      53.220   -2.04     275981            82.630      -0.86
 中国人寿                      40.870   -0.39      70544            21.152       0.48
 中石油                       122.100   -1.64      32863             9.479       0.52
 中石化                       107.920   -1.08      32170             8.378       1.18
 汇丰控股                      56.260   -1.75     205964            87.350       0.29
 中电信                        50.420   -1.98      24746             3.914       0.88
 中国联通                      14.080   -4.48     237574            10.930      -0.99
 兖州煤业                      10.560   -1.03     108960             8.198       0.10
 华能国际                      42.110    1.47      55960             8.173       0.28
 南方航空                      24.860   -0.56       5115             3.860       0.25
 东方航空                      18.260    0.05       3047             1.418     -49.73
 中芯国际                       4.200    4.74      60058             0.652      -2.67
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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