《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月24日

路透香港5月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7631港元 ) 美国股市周四下滑，但远远高于日内低位，道琼工业指数 收低12.67点，或0.08%，至15,2 94.50点；因惠普股价暴涨，抵销对中国制造业数据疲弱的忧虑以及美国联邦储备理事会(美联储/FED )将缩减刺激计划规模的前景。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 182.710 -0.98 48274 14.184 0.88 中国铝业 10.160 -1.17 54980 3.155 0.48 中国移动 53.220 -2.04 275981 82.630 -0.86 中国人寿 40.870 -0.39 70544 21.152 0.48 中石油 122.100 -1.64 32863 9.479 0.52 中石化 107.920 -1.08 32170 8.378 1.18 汇丰控股 56.260 -1.75 205964 87.350 0.29 中电信 50.420 -1.98 24746 3.914 0.88 中国联通 14.080 -4.48 237574 10.930 -0.99 兖州煤业 10.560 -1.03 108960 8.198 0.10 华能国际 42.110 1.47 55960 8.173 0.28 南方航空 24.860 -0.56 5115 3.860 0.25 东方航空 18.260 0.05 3047 1.418 -49.73 中芯国际 4.200 4.74 60058 0.652 -2.67 (完) (整理 梁慧仪)