中国个股：桂冠电力拟定向增发收购龙滩水电资产，价值151.5亿元

路透上海5月24日 - 中国中型水电企业--广西桂冠电力股份有限公司 周五公告称，拟以定向增发股票形式，收购大股东大唐集团等持有的龙滩水电85%股权，目标资产评估值为151.52亿元人民币。

公告显示，公司将以3.56元/股价格向大唐集团、广西投资集团有限公司和贵州产业投资（集团）公司共发行42.56亿股。三家公司还承诺，在本次重组完成后的36个月内，将把龙滩公司剩余的15％股权注入上市公司。

这三家公司还与桂冠电力签署盈利预测补偿协议，龙滩电力今年预测净利为8.73亿元。若后者在盈利补偿期间的实际净利数低于预测数，就其差额部分由这三家公司以现金方式向桂冠电力补足。

根据公司备考盈利预测，此次增发并收购资产，可使公司今年净利增加207%，每股收益增厚7%。

龙滩公司主要经营龙滩水电项目，一期7台70万千瓦（共计490万千瓦）装机机组已全部建成投产，在国内在役水电站中排名第二，仅次于三峡水电站。收购完成后，桂冠电力已投产的总装机容量增至994.3万千瓦，在水电类上市公司中位居第二位。

公告显示，目前龙滩公司正在筹建龙滩二期两台70万千瓦水电机组扩建工程以及西藏怒江松塔六台60万千瓦水电机组建设项目，建成后龙滩公司总装机将增至990万千瓦。