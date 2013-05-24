中国个股：桂冠电力拟定向增发收购龙滩水电资产，价值151.5亿元

金属期市：美国导弹袭击敍利亚拖累期铜下跌，中国钢铁期货遭抛售
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。
路透上海5月24日 - 中国中型水电企业--广西桂冠电力股份有限公司 周五公告称，拟以定向增发股票形式，收购大股东大唐集团等持有的龙滩水电85%股权，目标资产评估值为151.52亿元人民币。
公告显示，公司将以3.56元/股价格向大唐集团、广西投资集团有限公司和贵州产业投资（集团）公司共发行42.56亿股。三家公司还承诺，在本次重组完成后的36个月内，将把龙滩公司剩余的15％股权注入上市公司。
这三家公司还与桂冠电力签署盈利预测补偿协议，龙滩电力今年预测净利为8.73亿元。若后者在盈利补偿期间的实际净利数低于预测数，就其差额部分由这三家公司以现金方式向桂冠电力补足。
根据公司备考盈利预测，此次增发并收购资产，可使公司今年净利增加207%，每股收益增厚7%。
龙滩公司主要经营龙滩水电项目，一期7台70万千瓦（共计490万千瓦）装机机组已全部建成投产，在国内在役水电站中排名第二，仅次于三峡水电站。收购完成后，桂冠电力已投产的总装机容量增至994.3万千瓦，在水电类上市公司中位居第二位。
公告显示，目前龙滩公司正在筹建龙滩二期两台70万千瓦水电机组扩建工程以及西藏怒江松塔六台60万千瓦水电机组建设项目，建成后龙滩公司总装机将增至990万千瓦。
桂冠电力周四收报3.69元，过去一个月累计上涨3.7%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。