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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 08:39 BJT

美国债市：外国央行持有美国有价证券部位在最近一周下滑--FED

路透纽约5月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，外国央行存放于美国整体持有的美国有价证券在最近一周下滑。

美联储表示，其为国外央行存放的美国证券总值在5月22日止当周减少6.70亿美元，来到3.3兆(万亿)美元。

细节数据显示，国外央行持有的美国公债总值增加20亿美元，至3.0兆美元。

海外机构持有的房利美 和房贷美 发行或担保证券总值减少25亿美元，至3,070亿美元。

美联储称，国外央行持有的其他证券面值减少1.27亿美元，至383亿美元。这些证券包括不可转售美国国库证券、超国家证券、公司债、资产支持证券和商业票据。

国外央行，尤其是亚洲国家央行，近年来一直是美债的大买家，持有超过四分之一的可转卖美债。中国和日本是美债最大的海外持有者。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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