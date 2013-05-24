美国债市：外国央行持有美国有价证券部位在最近一周下滑--FED

路透纽约5月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，外国央行存放于美国整体持有的美国有价证券在最近一周下滑。

美联储表示，其为国外央行存放的美国证券总值在5月22日止当周减少6.70亿美元，来到3.3兆(万亿)美元。

细节数据显示，国外央行持有的美国公债总值增加20亿美元，至3.0兆美元。

海外机构持有的房利美 和房贷美 发行或担保证券总值减少25亿美元，至3,070亿美元。

美联储称，国外央行持有的其他证券面值减少1.27亿美元，至383亿美元。这些证券包括不可转售美国国库证券、超国家证券、公司债、资产支持证券和商业票据。