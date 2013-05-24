美国债市：外国央行持有美国有价证券部位在最近一周下滑--FED

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约5月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，外国央行存放于美国整体持有的美国有价证券在最近一周下滑。
美联储表示，其为国外央行存放的美国证券总值在5月22日止当周减少6.70亿美元，来到3.3兆(万亿)美元。
细节数据显示，国外央行持有的美国公债总值增加20亿美元，至3.0兆美元。
海外机构持有的房利美 和房贷美 发行或担保证券总值减少25亿美元，至3,070亿美元。
美联储称，国外央行持有的其他证券面值减少1.27亿美元，至383亿美元。这些证券包括不可转售美国国库证券、超国家证券、公司债、资产支持证券和商业票据。
国外央行，尤其是亚洲国家央行，近年来一直是美债的大买家，持有超过四分之一的可转卖美债。中国和日本是美债最大的海外持有者。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。