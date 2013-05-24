版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 08:51 BJT

韩国汇市：韩圜暂止跌势但风险犹存，公债期货下跌

路透首尔5月24日 - 韩元兑美元周五早盘迅速反弹小幅上涨，此前在上一交易日跌逾1%。不过临近周末，交易员仍保持谨慎。

0030 GMT，韩元/美元 报1,127.6韩元，略强于周四本地市场收盘水准1,128.7，当时韩元下挫1.3%，因全球股市抛售引发资金退出风险资产。

公债期货下跌，因市场对股市抛售的忧虑减轻，且韩国央行总裁警告当全球主要央行减弱非常规货币激励时，金融市场可能受到风暴冲击。

今日收盘价 上日收市价

-----------------------------------------------------

韩元/美元 KRW= 1,127.6 1,128.7

日圆/韩元 JPYKRW=R 11.0033/105 11.0801/944

韩国公债期货 KTBc1* 106.64 106.73

韩国综合股价指数 .KS11 1,969.98 1,969.19

-----------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 郑茵 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐