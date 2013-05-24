韩国汇市：韩圜暂止跌势但风险犹存，公债期货下跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔5月24日 - 韩元兑美元周五早盘迅速反弹小幅上涨，此前在上一交易日跌逾1%。不过临近周末，交易员仍保持谨慎。
0030 GMT，韩元/美元 报1,127.6韩元，略强于周四本地市场收盘水准1,128.7，当时韩元下挫1.3%，因全球股市抛售引发资金退出风险资产。
公债期货下跌，因市场对股市抛售的忧虑减轻，且韩国央行总裁警告当全球主要央行减弱非常规货币激励时，金融市场可能受到风暴冲击。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 KRW= 1,127.6 1,128.7
日圆/韩元 JPYKRW=R 11.0033/105 11.0801/944
韩国公债期货 KTBc1* 106.64 106.73
韩国综合股价指数 .KS11 1,969.98 1,969.19
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 郑茵 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。