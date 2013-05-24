台湾经济：行政院提出增内需、促出口方案，力保今年经济成长率

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北5月24日 - 台湾今年首季经济成长率不如预期，行政院近期拟提出一系列计画，希冀拉抬民间消费、出口，力保今年经济成长率。
台湾第一季经济成长率概估值仅1.54%，主计总处也表示，原先预估今年GDP年增率3.59%势必下修。周五本地时间16:00左右，台湾官方将公布今年GDP最新预估。
周四经济部向行政院报告〞加强出口拓销策略与作法〞，其中包括给予厂商创新整合行销模式补助、动员外馆争取订单等等的措施，希望以此提高出口动能。
至于江宜桦院长也表示，〞加强出口拓销策略与作法〞为短期措施，长期而言，加速ECA谈判、调整国内产业结构、加强吸引国内外投资、解决劳动力供需等重要课题，仍需相关部会落实办理，以强化我国整体出口竞争力与经济实力。
至于加速内需消费方面，经济部则是推出两项补助计画，分别为〞节能家用器具补助计画〞及〞高效率马达示范推广补助计画〞，经济部预期，两计画预估可创造产值达百亿台币。
在节能家用器具补助方面，选定补助节能瓦斯炉及瓦斯热水器进行补助，补助斯间则从6月1日起实施，为期三个月；此外，在高效率马达方面，此案将分三年期执行，透过示范推广补助计划可创造马达产值15.6亿台币，加速提升马达技术。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。