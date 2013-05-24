更新版1- 台湾经济：官方下修全年经济成长率至2.4%，因中国等复苏仍缓

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(新增分析师评论及细节)
* 官方下修全年GDP至2.4%，无力保〞三〞
* 分析师认为下半年是关键
路透台北5月24日 - 台湾官方正式下修2013年经济成长率至2.4%，跌破3%大关，因全球大型经济体如中国、欧洲的复苏脚步仍缓，令仰赖出口的台湾成长动能不足，陷入〞软性扩张〞泥淖。
主计总处周五除下修全年经济成长之外，也修正今年CPI成长率下修至1.23%，因国际油价持续走跌。
凯基投顾分析师蔡耀德说，〞全年只有2.4%有些意外，官方对下半年的景气下修的很多。不过我们暂时不修正目前我们对全年2.9%的预估。〞
他也表示，这次下修反映了中国成长不如预期的负面影响，但目前台湾的企业仍在增加库存当中，为的就是下半年销售做准备，包括中国的十一长假、美年终销售，所以下半年的情况是相当关键。
台湾稍早公布了第一季GDP统计值1.67%(先前概估为1.54%)；全年的GDP为2.4%(先前概估为成长3.59%)，CPI年增率预估为1.23%(先前估为成长1.37%)。
内需疲软加上海外经济复苏反复，导致汇丰中国5月制造业PMI初值再度滑落至荣枯线下方。制造业复苏势头低迷，让中国经济面临的下行风险日益浓重。
亚洲邻国方面，新加坡公布第一季经季节调整国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长1.8%，较上年同期增长0.2%。韩国第一季GDP年增率初值则为1.5%。
台湾经济部日前公布的4月外销订单数据较上年同期微幅衰退1.1%，虽录得连续三个月的衰退，但幅度已经缩减。日圆急贬可看出来自日本订单持续缩减，将成一隐忧。
金融市场表现方面，周五台股 收跌0.34%，报8,209.78点，此前台股触及21个月的高位。台币兑美元 则是在央行的密切关注之下，日前走跌至逾一个月的收盘低位，周五收跌0.5分报30.030。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。