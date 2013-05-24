更新版1- 台湾经济：官方下修全年经济成长率至2.4%，因中国等复苏仍缓

(新增分析师评论及细节)

* 官方下修全年GDP至2.4%，无力保〞三〞

* 分析师认为下半年是关键

路透台北5月24日 - 台湾官方正式下修2013年经济成长率至2.4%，跌破3%大关，因全球大型经济体如中国、欧洲的复苏脚步仍缓，令仰赖出口的台湾成长动能不足，陷入〞软性扩张〞泥淖。

主计总处周五除下修全年经济成长之外，也修正今年CPI成长率下修至1.23%，因国际油价持续走跌。

凯基投顾分析师蔡耀德说，〞全年只有2.4%有些意外，官方对下半年的景气下修的很多。不过我们暂时不修正目前我们对全年2.9%的预估。〞

他也表示，这次下修反映了中国成长不如预期的负面影响，但目前台湾的企业仍在增加库存当中，为的就是下半年销售做准备，包括中国的十一长假、美年终销售，所以下半年的情况是相当关键。

台湾稍早公布了第一季GDP统计值1.67%(先前概估为1.54%)；全年的GDP为2.4%(先前概估为成长3.59%)，CPI年增率预估为1.23%(先前估为成长1.37%)。

内需疲软加上海外经济复苏反复，导致汇丰中国5月制造业PMI初值再度滑落至荣枯线下方。制造业复苏势头低迷，让中国经济面临的下行风险日益浓重。

亚洲邻国方面，新加坡公布第一季经季节调整国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长1.8%，较上年同期增长0.2%。韩国第一季GDP年增率初值则为1.5%。

台湾经济部日前公布的4月外销订单数据较上年同期微幅衰退1.1%，虽录得连续三个月的衰退，但幅度已经缩减。日圆急贬可看出来自日本订单持续缩减，将成一隐忧。