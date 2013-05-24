中国个股：华谊兄弟称其参股公司GDC技术已向美国证监会提交IPO申请

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海5月24日 - 中国知名影视娱乐公司--华谊兄弟传媒股份有限公司 周五公告称，其间接参股公司GDC技术公司近日已向美国证券交易委员会提交首次公开发行(IPO)申请文件。
GDC公司是一家国际领先的数字放映解决方案提供商。去年底华谊兄弟全资子公司华谊国际投资以2,091.6万美元收购GDC约9%的已发行股权。
华谊兄弟近阶段在经营其娱乐影视主业以后，亦选择性地参股一些与其主业有关联的优质公司，例如其参股北京掌趣科技 。近期华谊兄弟已决定部分出售掌趣科技股权，兑现部分投资收益。
华谊兄弟周四收报29.25元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。