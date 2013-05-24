版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 08:59 BJT

中国个股：华谊兄弟称其参股公司GDC技术已向美国证监会提交IPO申请

路透上海5月24日 - 中国知名影视娱乐公司--华谊兄弟传媒股份有限公司 周五公告称，其间接参股公司GDC技术公司近日已向美国证券交易委员会提交首次公开发行(IPO)申请文件。

GDC公司是一家国际领先的数字放映解决方案提供商。去年底华谊兄弟全资子公司华谊国际投资以2,091.6万美元收购GDC约9%的已发行股权。

华谊兄弟近阶段在经营其娱乐影视主业以后，亦选择性地参股一些与其主业有关联的优质公司，例如其参股北京掌趣科技 。近期华谊兄弟已决定部分出售掌趣科技股权，兑现部分投资收益。

华谊兄弟周四收报29.25元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐