《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(5月20日-5月24日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计走高0.17%,周五盘中首破6.13元,再创新高。 周间观察到结汇量有所下降而购汇量上升，交易员认为监管层对虚假贸易的打击逐步见效， 加之银行为应付头寸要求开始积累美元综合头寸。后期中间价在政治因素下继续走升仍是大 概率事件，但成交价是否会出现小幅回落，交易员看法的分歧正在加大。 公开市场操作: * 为缓解近期银行间资金紧张态势，中国央行公开市场本周转为净投放1,280亿元人民 币。尽管央行操作规模明显收缩，但仍坚持央票发行和正回购并举，此向市场传递了中性货 币政策基调延续的信号。 * 业内人士认为，外围降息声此起彼伏，国内数据亦不振，降息等刺激政策有一定必要 性，但当下正处于经济结构调整和房地产调控的攻坚阶段，“降息”靴子落地的可能性短线 不大；监管层或更倾向灵活调控，通过引导资金利率的下行，来提振企业的融资需求。[CN/ MMTCN] 债市: * 银行间债市当周现券收益率整体变化有限，曲线略有趋平坦。资金面持续偏紧，令中 短端承压；疲弱的PMI先行指标确认经济底部徘徊，则略推暖中长期债。市场机构重归观望 ，等待更多基本面指标给出进一步的指引。 票据: * 在流动性偏紧及月末信贷规模调整因素共同作用下，中国票据市场转贴利率本周续涨 ，六个月左右票据最新成交在年息4.3%左右。交易员表示，虽然资金面初现缓和迹象，但下 周为月末前最后一周，信贷规模压力不减，转贴利率仍有小幅上涨空间。 股市: * 中国股市沪综指 本周累计升0.3%，连续第四周上涨。分析人士预计，短线大 盘料将延续高位震荡格局，因流动性支撑下大市值个股下跌空间有限，中小板块热点则不断 涌现。但其后仍需关注全球流动性变化。 期市: * 沪铜主力本周围绕每吨53,000元震荡整理。美联储主席贝南克暗示将逐步放缓购债步 伐，令市场宽松预期降温，而国内需求亦持续疲弱，PMI等宏观数据也令人失望，铜价4月底 以来的反弹动能正在降低。沪铜主力合约周五收报每吨52,900元，较上周收盘微跌80元。[M ET/LCN] 黄金: * 黄金价格本周先抑后扬，尽管全球最大的黄金ETF持仓下降，且市场担心美联储购债 步伐放缓，但美元指数的高位回落带来支撑。上海期金主力12月合约周五收报每克278.36元 ，较上周上涨3.25元，周一盘中曾触及4月中旬以来最低的268.40元。(完) (整理 丁淑琴/李宏薇/李然; 审校 林高丽)