港报社评：独狼斩人头，反恐新挑战 --星岛日报5月24日

英兵在伦敦军营外被两名高呼「真主伟大」的杀手割头，令人多年前恐怖分子在中东处决多名西方人质，行刑目的和手法相同，地点则转至西方国家本土，「刽子手」是在西方国家土生土长的少数族裔国民，而且是更难防范的「独狼」行动。 两名杀手在光天化日的街头斩死英兵后，表示做法是对英国的行为「以眼还眼，以牙还牙」。他们反对西方挥军入侵伊斯兰世界，誓要「主持正义」。 纽约911恐怖袭击后掀起的反恐战，铲除其在塔利班组织包庇下的阿富汗训练基地，又杀死其领袖拉登。不过，「基地」组织并没有完全瓦解，今天的「圣战」阵地，已经扩及伊拉克、也门等多个内乱频生的国家，以敍利亚最为炙手可热。 英国官员估计，在茉莉花革命催生「阿拉伯之春」后，两年来有数以百计的英国人前往敍利亚，参加推倒阿萨德政府的武装「起义」，又有英国人去索马里，支持与「基地」有联系的组织参与内战。就算没有去海外参加「圣战」，恐怖组织亦可藉互联网联系，又有本土激进教士里应外合。 伦敦地铁站连环爆炸案后，英国加强反恐，捣破多次恐袭计谋，被捕判囚的恐怖分子，在狱中招募新血，服刑期满出狱者，有的进行有组织行动，有的自发行动，成为反恐新挑战。 这些激进分子是英国人，英国政府不能够像对付海外怀疑恐怖分子般拒绝他们入境。有激进分子更是来自虔诚基督徒家庭，却皈依激进伊斯兰教义。由波士顿爆炸案到今次的英国街头暴行，可见看不到的反恐斗争，正转向难以预防的个人游击战术。(A06)