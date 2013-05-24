重发-港报社评：日股暴泻降火，债务危机堪忧--信报5月24日

(重发以补标题)

日股昨天急泻逾千点，为今年来暴升之势降火。虽然经济财政大臣甘利明向市场派发「定心丸」，认为对跌势毋须担忧，但由日本10年期国债孳息飙升所激化的剧烈市场震荡，反映超宽松货币政策的「副作用」，把政府财政纪律涣散所积累的主权债务风险迅速显现。

自央行行长黑田东彦4月推出货币超宽松政策后，日圆急贬、股市狂升，对日本经济起兴奋作用。然而，日圆滙持续下跌、股市飙升不停，债市压力浮现。大型银行3月中长期国债净买入有7千8百亿日圆，但4月净卖出额达2万7千亿日圆，可见沽售压力来得相当急遽。

面对基准10年期国债孳息率攀升来势，日本央行显然低估了市场的忧虑。本周3央行议息会议的声明，没有片言政策说明。基准10年期日本国债孳息上升，难免使持有大量国债的地方银行财务恶化，甚至需要以收紧信贷方式进行资产管理。更严峻的考验是，孳息率上升势必加大政府的融资成本，成为日本经济可持续发展的最大隐蔽破坏力。

市场对政府财政纪律失控的戒心，目前看来甚于对复苏前景的忧虑。如债息上升，利率上扬，政府财政收入更雪上加霜。如今日本政府决意推行税制改革，明年提高消费税以增加岁入。可以看到，安倍政府「三箭并用」的鸿图大计──以财政投入加上黑田的激烈货币量宽对经济进行刺激，但缺乏关键的结构性改革措施支撑。

从当前债务结构看，政府面临短期还债的压力并不巨大，短期内爆发债务危机的风险并不高，但中长期看，若财政纪律无法回到正轨，势必增加日本海外融资的成本，甚至加剧国债遭受进一步抛售压力，令危机全面爆发。

面对10年期国债孳息趋升之势，日本央行昨天宣布向金融市场注资2万亿日圆，然而不断注资，或可安抚一下市场情绪，但不及早进行全面财政改革，债务危机泥足只会愈踩愈深。

日经指数昨天急泻逾千点，暴露出来的问题，溢出了走势调整的范畴，更多触及安倍经济学的「死穴」──政府不突破阻力推行结构性改革，无论央行货币量宽的力度有多大，日本经济沉疴恐怕也难以起死回生。(A02)