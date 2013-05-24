港报社评：说退市已掀恐慌，退市难启动--经济日报5月24日

美国储局主席伯南克指未来几次议息会议将讨论退市，触发环球金融市场剧震，尤其日股更现狂泻，预演储局倘收水，泛滥资金退潮势令市场人仰马翻。储局停买债时机虽未至，惟退市风声一吹，全球投资市场风浪将更急。 伯南克前晚出席国会听证会时先说过早退市恐损复苏，后又说未来几次议息会议将讨论退市。其后储局公布本月初议息会议纪录，更透露将在下月议息时考虑减买债，连累环球股市昨下挫。 环球股市尤其日股大地震，是继上月金市暴泻后，再次预演储局倘退市，将触发呈泡沫的资产市场，出现戏院失火式逃亡潮。美国退市坏消息更轻易点燃市场恐慌，投资者遂斗快逃命，酿人踩人式小股灾。惟更关键的问题是，储局会否在短期内退市？答案恐未必。 伯南克在国会的发言稿强调过早退市有风险，但他后来回答议员提问时指未来数次议息会议或研退市，应反映储局内鹰派的逼迫，伯南克惟表达内在分歧。 本栏昨已指出，美国退市最大障碍，在内需外需均前景不妙。外需方面，除欧日外，中国经济亦不振，且美元近期独强，美国今明两季出口实难乐观。内需方面，美国消费表现反覆。在经济与就业企稳前，伯南克实难妄动。 环球市场昨天大跌，实有两启示。一是储局仅提考虑退市已酿极大冲击，真正策划退市时势更审慎；二是提醒市场，量宽派对总有散席一天，今年底或明年初可能成真。 可以预期，今后投资市场波动恐更剧烈，尤其那些因热钱吹大泡沫的股债楼市，一旦回调恐异常急促，投资者逐浪须系紧安全带。(A10)