中国金融：首批外资银行进军前海，东亚和恒生获批筹建前海支行

路透北京5月24日 - “前海”在获得两家内地银行的进驻之后，最近迎来了外资银行的青睐。深圳商报援引深圳银监局的批示称，近日批准东亚银行（中国）有限公司和恒生银行（中国）有限公司于深圳筹建深圳前海支行。这也意味着，前海深港现代服务业合作区获得了首批外资银行的入住。 东亚银行发布的新闻稿，东亚中国深圳前海支行（筹）注册资本为1,000万元人民币，将主要为前海注册的企业提供金融服务并积极探索跨境结算等创新业务。

《前海跨境人民币贷款管理暂行办法》发布后，今年1月底，15家在香港经营人民币业务的银行与15家前海企业签订26个跨境人民币贷款项目，签约总金额约20亿元人民币，所贷资金均将用于前海地区的开发建设。