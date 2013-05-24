港报社评：“公职人员行为失当”端正官箴的紧箍咒--明报5月24日

警司黄冠豪接受一家食肆的饮食折扣，又容许食肆无牌卖酒，被法庭裁定公职人员行为失当罪名成立。案中黄冠豪所得利益不多，仍要面对严厉制裁，相对于前任特首曾荫权接受富豪朋友款待等，廉署更须向公衆交代曾荫权案的调查情况。

黄冠豪罪名成立，主要符合公职人员行为不当罪的元素。法官在裁决时，表示整个小队都可能有问题，下令廉署调查。法官要求，廉署要跟进，或许会有更多警务人员惹上官非。

这宗案件，黄冠豪只是获得折扣，涉及利益不多，是否小题大做？但这类事情，不能以表面价值衡量，因为拥有权力的人，若做出这些事而毋须付出代价，则害群之马必然会利用权力牟取更大不法利益，官场就会贪污成风。

现行法例，对付一些表面利益不明显的行为，以「公职人员行为失当」处理。举证门槛较低，绝大多数公职人员因此都如履薄冰。这就是去年曾荫权被揭发接受富豪款待时，在公务员队伍之间引起极大反响的原因。

当时，曾荫权属于公职人员，享用富豪朋友的款待。而按黄冠豪涉案的情节，已经在等待判刑，曾荫权涉及的事，当日有人向廉署举报，但是超过一年了，调查到了哪一个阶段，是否已经结案？

基于曾荫权身分特殊，廉署或当局应该交代调查进展。同样，前任廉政专员汤显明的公帑酬酢饮宴，据知汤显明女友和商人黄楚标，也曾在座，廉署也要向公衆交代调查。总之，「公职人员行为失当」罪名既广泛、也较容易暴露潜在利益，所以，这是端正官箴的紧箍咒，就看执法部门是否一视同仁，公正执法而已。(A02)