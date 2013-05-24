中国航空：波音787-8飞机获民航局认可证，具进入中国民航市场资格

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海5月24日 - 据中国民用航空局网站周四晚间消息，中国民航局当日已签发波音公司 787-8飞机型号认可证，这意味着该型飞机具备进入中国民用航空市场的资格。
目前中国国际航空 、南方航空 和海南航空 已分别订购了15架、10架和10架B787飞机。
今年1月,全日空(ANA) 和日本航空 拥有的波音787飞机曾因电池问题出现安全事故被停飞。之后，波音提交的改进方案已获美国联邦航空局批准，全日空将自6月1日起恢复启用波音787飞机，波音公司在5月中旬亦恢复了787梦幻客机的交货工作，此前该公司已中断该型号交货近四个月。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。