港报社评：放纵日圆贬值，埋下股市隐忧--文汇报5月24日

昨日投资者担忧美国联储局提早退市，加上数据显示中国制造业收缩，拖累港股昨日早市迅速失守23,000点。其后，日股出现股灾，急跌1,143点收市，跌幅7.3%，是两年来最大单日跌幅。投资者担心美联储局减少买债，令市场「收水」导致日债券孳息上升。另一方面，日股出现股灾，更重要的原因是由于日央行宣布推无限期「双QE」，刺激日债孳息高企，其后果是推高企业贷款利率，拖累正逐步回暖的日本经济。而且，很多金融机构持有日债，孳息上涨会迅速蒸发这些金融机构的资本，从而引发流动性收缩、带来风险资产崩溃的连锁反应，造成全球股市动荡。

日圆贬值刺激日债孳息高企，除了推高企业贷款利率以及蒸发金融机构资本之外，在日圆贬值刺激日本出口的同时，作为一个进口大国，日本也遭遇了日圆过快贬值带来的负面影响。尽管对于出口型大企业而言，日圆贬值导致其报表更加美观，但对于进口企业以及中小企业而言，日圆过快贬值使其生产成本提高。日圆贬值可能使得日本对外贸易状况有所好转，但难有根本好转；无助于日本重振和重建经济。日圆贬值可能使得日本经济更加游离于亚洲经济之外，使其越来越偏离亚洲经济的主导角色。(A05)