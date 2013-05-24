《香港报摘》--其他报纸重要消息5月24日

* 明报：

--香港交易所 去年收购伦敦金属交易所(LME)并未获市场看好。港交所行政总裁李小加再次重申，港交所有全盘大计，市场应该耐心等待。

--政府第3批通胀挂钩债券(iBond)，预计将于6月4日开售，6月24日挂牌。虽然正式日期未公布，本港中小型券商已收到逾8,000名客户预订约2.4亿港元孖展额（保证金）。

* 星岛日报：

--市传内地业务表现出色的东亚中国，其前海支行筹建工作已获监管部门批准，有望成为首批进驻前海的外资银行。

--恒基地产 及新世界发展 的元朗楼盘--尚悦，将于周六(25日)重售逾500个单位，惟发展商须就楼书中部分资料，再作出修订，并将于今天提交最新版本，成为一手新例下首个须修订多于一次的新盘。

--新地 旗下葵涌九龙贸易中心(KCC)A座写字楼，其中四楼全层楼面，获接近10亿港元洽购，涉及104,000平方尺楼面。市传买家为中国移动 。

* 苹果日报：

--据市场消息指，周四(23日)截止招股的南韩汽车零部件生产商万都中国，由于认购反应欠佳考虑押后上市，意味首家南韩注册公司在港上市美梦或成泡影。

--内房股上实城市开发 主席倪建达表示，公司去年录得约1.9亿元人民币亏损，主要是旧项目成本较高所致。他估计今年一定可以扭亏，集团将主力发展上海周边地区，不排除今、明两年在市场融资。

* 东方日报：

--真明丽 日前公布出售尖沙咀的公司办公室地舖物业，套现2.38亿港元。公司财务总监陈璋表示，所得款项将于下个财年入帐，冀透过出售闲置资产提升竞争力，重申将继续专注发展LED业务。

--联想 董事长杨元庆表示，之前的减持只属他个人的财务安排，并非反映他对联想的发展信心有任何改变。

* 文汇报：

--普拉达 行政总裁Patrizio Bertelli表示，会继续丰富国际分店网络，经过多年来的扩张步伐，目前已经进入收成期。他尤其看中新兴市场、非洲及中美洲巿场潜力。同样会特别留意内地、杜拜、巴西、俄罗斯等市场。

--越秀地产 以24.6亿元人民币夺得广州海珠区南洲路1026号住宅地块，该地块除去保障性住房面积后，楼面价达每平3.459万元人民币，超过2012年恒大地产 夺珠江新城地块的穗楼面价，成穗新的单价地王。

* 大公报：

--合富辉煌 主席扶伟聪透露，5月份销售按月有单位数升幅，又称公司下半年将会与3个新发展商合作包括绿地、华润置地 和富力地产 推一手盘，希望每月维持平均推销5个楼盘。

--中远太平洋 副主席兼董事总经理王兴如表示，未来继续调整产业结构，并密切关注内地及东南亚周边港口情况，正研究印尼、缅甸、马来西亚的投资机会。

--合和实业 董事总经理胡文新表示，分拆合和香港地产上市后的资金，将主力发展合和二期项目，合和实业无需就此额外举债之余，并有助减低两公司的负债水平，将有更大空间物色新发展项目。(完)