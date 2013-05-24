港报财经评论：退市条件未成熟--信报5月24日

退市条件未成熟/习广思

联储局主席贝南奇在听证会上的一番话，有人认为是部署收水，有人认为是无意收水，是收是放任由市场自行解读。贝南奇在自己准备的证辞中，提及过早收紧政策会伤害经济复苏，经济脆弱将为金融稳定带来风险。议员问及退市策略及时间，贝南奇回答，在未来的几次会议中，委员会有机会讨论减慢买债步伐。第一句被解读为无意收水，第二句被解读为准备收水，情况就如5月初议息后，一句买债规模可加可减一样。今次贝南奇的讲话有何新讯息？答案是没有。他先称减慢买债的前提是视乎未来的数据，见到经济改善，对经济持续复苏有信心，并强调可以加快加慢买债的步伐。贝南奇的说话，与联储局近期的讯息无异。联储局收水是迟早的事情，贝南奇强调加减、快慢弹性处理，都反映央行未准备好退市，最大理由是失业率仍高，通胀持续低于央行目标，央行未有信心全身而退。

大部分经济师预期，央行最快9月份决定退市，在2014年开始收水，这已是一个非常乐观的预期，背后的假设是，美国经济在这个夏天有显着的复苏，而且复苏到一个程度，让联储局安心退市。只是，以目前的就业、通胀情况来看，央行要收水，恐怕正如昨日社评所讲言之尚早。既说可加可减，又说可快可慢，股市相隔了几个星期，为何突然对收水如此恐惧？水未放，股市可因炒放水而大涨；水未收，股市可因炒收水而急挫。然而，贝南奇未准备好收水，当前股市对收水的担忧，更大程度是因为美股急升过后需要一场调整。港股遭到四面夹击，汇丰5月份中国PMI数据跌穿50分水岭，联储局收水的忧虑，加上日股暴泻、日债急升的风险，昨日港股全面下滑，全日超过1,000只股份下跌。

恒指昨天开市后试图守住23,000点，未几被中国内地数据踩一脚，午后日股大泻再踩多脚，低位见22,605点，收市下跌591点。大市成交额836亿港元，沽空比率9.6%。高息股、强势股及二三线股早前走火警式下跌，昨日终引发大市调整，恒指由弹转跌，且看22,500点能否守得住。中港股市缺水，加上坏消息连连，中资股再跌，金融股充当看淡的投资者推低大市的重要棋子。PMI数据拖累工业、航运股份。中国内地豪华汽车加征奢侈品消费税，汽车股下跌。(B02)

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圆汇随时失守100/苏子

昨天美元兑日圆终于向下出现快速的调整，由于前天美元兑日圆仍能保持在103心理关口以上收市，昨晨东京入市时，汇价仍能回升至前天的103.73高位附近，最高曾见103.53水平，故对大多数看好美元兑日圆的投资者而言，相信不会预料到美元兑日圆会在昨晨触及103.53高位后，竟然会迅即出现逾200点子或2%的跌幅。美元兑日圆已自上述的高位一度暴跌至100.8低位，如此恐怖的跌幅，其实主要是由市场上众多日圆大看淡的投资者的平仓盘所触发。

由于市场上实在有太多的日圆大看淡的投资者存在，故一旦日圆跌不下去，以及有部分大看淡的投资者不约而同地把所持有的日圆短仓获利回吐，日圆便可出现逆转性的回升；昨天美元兑日圆正正便是因为市场上众多的日圆平仓盘涌现，才会出现这种既急且快的调整浪。美元兑日圆仍保持在100心理关口以上，故对不少看淡日圆大方向的投资者而言，应不会对所持的日圆短仓有太大危机感，相信不少更会确信可藉着较深的调整市而加码抛售日圆，目标自然是看美元兑日圆可以升至105心理关口甚至更高水平。

此策略在正常的市况里并没有错，惟小心当市场上大部分投资者也认同在日圆调整时可以采取逢高抛售日圆，或逢低买入美元兑日圆的策略，但日圆整体走势却跌不下去，担心市场大户应不会如此好，让这些投资者可以容易获利。市场大户或会伺机把美元兑日圆，以及欧罗兑日圆分别显着挟低至100及130心理关口以下，以触发更多的日圆短仓的平仓盘涌现来图利，并使到新近加入抛售日圆的投资者纷纷受困，成为接火棒一族。短线而言，美元兑日圆的回升没有明显突破102╱102.35区域，并且更跌破昨天伦敦市所造的100.8收市，预料届时100心理关口进一步跌破的机会便极高。一旦成功失守此关口收市，相信美元兑日圆自去年11月开始的上升浪已正式暂告一段落，随后汇价较大机会下试斜率，已由升转跌的20天保历加通道的底部支持线及100天SMA支持。(B10)