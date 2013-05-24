港报财经评论：港股中三箭而回解读--经济日报5月24日

港股中三箭而回解读/林瑞芬

港股昨一次中了三枝箭，跌幅比预期强烈，急跌2.54%至22,669；国指更跌2.77%至10,746；大市成交额增加至836亿港元，进一步修正4月以来的反弹浪。无可否认，成交大回，气势转弱，恒指上攻23,500之途确认受阻，修正势头逐级而回，惟再破4月低位机会尚微。客观解读港股昨日所中三枝箭，对后市看法可能中肯点，免过于陷心理因素的影响。三箭而发，首枝先解读美国联储局主席伯南克暗示QE会在未来检讨，被视为减码的可能前奏。无疑在美股现水平高位，草木皆兵，对伯南克周三弹弓口言论股市相当敏感可见。相信FED有退市路线图，但退市的时间表，还是要根据失业率持续性改善来检讨。

投资者未来还要看，乃是未来数个月的美国就业市场改善数据情况，全球经济是一环扣一环，欧元区及中国区经济整体仍未有大起色前，现阶段难有定论QE减码时间表。高盛认为，12月的议会和接下来的新闻发布会，才是最有可能公布缩减资产购买的时机。QE能放能收，收是迟早事，问题是联储局能否把握好时机打圆场。若有序，先放料，后减码，再后先收，令资金有秩序地由债转其他资产。建基经济改善而企业利润回升下，股市还是吸金地，对美股的冲击非如周三晚反应一定要跌。港股中箭倒下之第二枝箭，是藉汇丰中国5月份PMI数据弱。事实上，对中国经济弱复苏早已共识，汇丰中国5月份PMI数据弱并非意外，4月以来中、港股市展开反弹也不是以经济面做基础。上证在早市一度回升，午市因日股太震撼，先被震一震回落。由此启示，对中国经济面弱再加剧股市的疲弱空间有限。

中国内地经济首季的弱复苏势头，第二季看怕是经济放缓的延续，都可以赖欧洲经济仍差，日本又贬值抢出口生意，更重要是政府高层还是刚上位，经济发展重质不重量，很多政策还在纠结于探讨及修订当中，如城镇化发展规划出台比预期仍慢。未有具体政策大方向，暂只能由市场面决定经济面。既然政策十划都未开撇，经济放缓仍平常事，相反，一旦发展路向已定，政策出台，之后经济还是放缓才是意外事，那时真的要脚软。现阶段，守候下半年政策的加快推出落实，好让经济前景明朗化，此催化剂的动力可不要小看。(B03)