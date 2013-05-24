版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 10:36 BJT

新债招标：中国两年固息国债中标利率2.98%，接近预期--业内人士

路透上海5月24日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币两年期固息国债，中标利率为2.98%，接近此前2.99%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期国债的边际中标利率为3.02%，投标倍数为2.04倍。

今日招标国债为财政部今年第12期记账式附息国债，按年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债5月27日开始计息，5月27日至5月29日进行分销，5月31日起上市交易。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐