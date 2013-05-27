《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--5月27日

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透上海5月27日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(5月27日-5月31日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 融通通泰保本 融通基金 工商银行 交通银行/信达证券等 5/8-5/28 天治可转债A/C 天治基金 交通银行 农业银行/广发证券等 5/2-5/29 交银成长30 交银施罗德基金 建设银行 交通银行/光大证券等 5/6-5/31 广发聚鑫 广发基金 中国银行 交通银行/广发证券等 5/6-5/31 债券A/C 新华行业 新华基金 农业银行 工商银行/国泰君安证券等 5/13-5/31 轮换配置 大成景兴 大成基金 中国银行 农业银行/中信证券等 5/13-5/31 信用A/C 嘉实如意宝 嘉实基金 建设银行 农业银行/广发证券等 5/13-5/31 定期A/C 民生策略精选 民生加银基金 建设银行 民生银行/国泰君安证券等 5/9-6/5 中银美丽中国 中银基金 民生银行 中国银行 5/13-6/5 诺安信用债 诺安基金 中国银行 交通银行/东北证券等 5/10-6/7 一年定期 浦银季季 浦银安盛基金 上海银行 浦发银行/申银万国证券等 5/13-6/7 添利A/C 东方安心 东方基金 邮储银行 农业银行/东北证券等 5/13-6/7 收益保本 华安双债 华安基金 交通银行 建设银行/光大证券等 5/13-6/7 添利A/C 建信消费升级 建信基金 民生银行 建设银行/国泰君安证券等 5/15-6/7 嘉实美国 嘉实基金 中国银行 工商银行/中信证券等 5/8-6/7 上限折合10亿人民币 成长股票(美元) 嘉实美国 嘉实基金 中国银行 工商银行/中信证券等 5/8-6/7 上限10亿元人民币 成长股票(人民币) 长盛季季红A/C 长盛基金 中国银行 农业银行/国元证券等 5/15-6/7 泰达高票息 泰达宏利基金 中国银行 农业银行/众禄基金等 5/20-6/7 债券A/B 汇添富 汇添富基金 建设银行 工商银行/爱建证券等 5/20-6/7 实业债A/C 华安安信消费 华安基金 工商银行 交通银行/信达证券等 5/29-6/19 工银信用纯债 工银瑞信基金 交通银行 工商银行/国泰君安证券等 5/27-6/19 两年定开A/C 大摩18个月 摩根士丹利 民生银行 农业银行/华鑫证券等 5/27-6/21 定期债 华鑫基金 国联安 国联安基金 建设银行 交通银行/国泰君安证券等 5/27-6/21 股债动态 富国信用债A/C 富国基金 建设银行 招商银行/申银万国证券等 5/29-6/21 汇添富 汇添富基金 工商银行 农业银行/爱建证券等 5/27-6/21 美丽30股票 汇添富 汇添富基金 农业银行 中国银行/爱建证券等 5/27-6/28 高息债A/C ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 300 10年 记账附息国债 5/23-5/27 财政部 260 2年 记账附息国债 5/27-5/29 财政部 300 5年 记账附息国债 5/30-6/3 进出口银行 200 7年 固息金融债 周一 中国电力投资集团 58 六个月 超短期融资券 周二 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 固息国债 305.6 上周六(25日) 中国电力投资集团 中期票据 50 周四 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ===================================================================================== 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 300 300 =====================================================================================(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。