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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 13:13 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--5月27日

路透上海5月27日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(5月27日-5月31日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选  
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    -------------------------------------------------------------------------------------
       名称       基金公司       托管行           分销机构           发行时间    备注    

    融通通泰保本   融通基金      工商银行     交通银行/信达证券等    5/8-5/28  
    
    天治可转债A/C 天治基金       交通银行    农业银行/广发证券等     5/2-5/29  
    
    交银成长30    交银施罗德基金 建设银行     交通银行/光大证券等    5/6-5/31  
    
    广发聚鑫      广发基金      中国银行     交通银行/广发证券等     5/6-5/31  
    债券A/C 
    
    新华行业      新华基金      农业银行     工商银行/国泰君安证券等 5/13-5/31 
    轮换配置 
    
    大成景兴      大成基金      中国银行     农业银行/中信证券等     5/13-5/31 
    信用A/C
    
    嘉实如意宝    嘉实基金      建设银行     农业银行/广发证券等     5/13-5/31 
    定期A/C
    
    民生策略精选  民生加银基金   建设银行     民生银行/国泰君安证券等 5/9-6/5 
    
    中银美丽中国  中银基金      民生银行     中国银行                5/13-6/5 
    
    诺安信用债    诺安基金      中国银行     交通银行/东北证券等     5/10-6/7 
    一年定期
    
    浦银季季      浦银安盛基金  上海银行     浦发银行/申银万国证券等 5/13-6/7 
    添利A/C 
    
    东方安心      东方基金      邮储银行     农业银行/东北证券等     5/13-6/7 
    收益保本
    
    华安双债      华安基金      交通银行     建设银行/光大证券等     5/13-6/7 
    添利A/C
    
    建信消费升级   建信基金      民生银行    建设银行/国泰君安证券等 5/15-6/7 
    
    嘉实美国      嘉实基金      中国银行     工商银行/中信证券等     5/8-6/7  上限折合10亿人民币
 
    成长股票(美元)
    
    嘉实美国      嘉实基金      中国银行     工商银行/中信证券等     5/8-6/7  上限10亿元人民币 
    成长股票(人民币)
    
    长盛季季红A/C 长盛基金      中国银行     农业银行/国元证券等     5/15-6/7 
    
    泰达高票息    泰达宏利基金   中国银行    农业银行/众禄基金等     5/20-6/7 
    债券A/B 
    
    汇添富       汇添富基金     建设银行     工商银行/爱建证券等     5/20-6/7 
    实业债A/C
    
    华安安信消费  华安基金       工商银行    交通银行/信达证券等     5/29-6/19 
    
    工银信用纯债  工银瑞信基金   交通银行    工商银行/国泰君安证券等 5/27-6/19 
    两年定开A/C
    
    大摩18个月    摩根士丹利    民生银行     农业银行/华鑫证券等     5/27-6/21 
    定期债        华鑫基金 
    
    国联安        国联安基金    建设银行     交通银行/国泰君安证券等 5/27-6/21 
    股债动态
    
    富国信用债A/C  富国基金     建设银行     招商银行/申银万国证券等 5/29-6/21 
    
    汇添富        汇添富基金   工商银行      农业银行/爱建证券等     5/27-6/21 
    美丽30股票
    
    汇添富        汇添富基金   农业银行      中国银行/爱建证券等     5/27-6/28 
    高息债A/C 
    =====================================================================================
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
    发债主体        规模      期限      债券类型         缴款时间              备注
                  (亿元)

    财政部          300       10年    记账附息国债      5/23-5/27
    财政部          260        2年    记账附息国债      5/27-5/29
    财政部          300        5年    记账附息国债      5/30-6/3
    进出口银行      200        7年    固息金融债          周一
    中国电力投资集团 58      六个月   超短期融资券        周二    
  
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体         债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元) 
    
    财政部            固息国债        305.6        上周六(25日)
    中国电力投资集团  中期票据         50              周四
                
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    ====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================
    3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    --------------------------------------------   
    央票到期    逆回购到期  正回购到期   合计
    
       --         --        300      300
   =====================================================================================(完)

 (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)

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