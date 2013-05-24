中国票据市场：流动性偏紧转贴利率本周续涨，月末前仍有小升空间

路透上海5月24日 - 在流动性偏紧及月末信贷规模调整因素共同作用下，中国票据市场转贴利率本周续涨，六个月左右票据最新成交在年息4.3%左右。交易员表示，虽然资金面初现缓和迹象，但下周为月末前最后一周，信贷规模压力不减，转贴利率仍有小幅上涨空间。

华北一银行交易员称，本周转贴利率整体上行，“和资金有关，但主要还是信贷规模(调整导致)。”

该交易员并预计，月末前仍有机构有信贷规模调整需求，正常情况下，下周转贴利率持稳或小涨的可能性比较大。

自周一起，银行间资金市场流动性显紧，周一甚至因部分机构存在资金缺口而延长交易时间。近两日融入资金难度虽有缓和，隔夜回购 最新加权利率仍高居3.5%附近，较上周五逾60个基点(bp)。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.1416/4.0023 4.2123/4.0768 4.4847/4.2600

上周五 4.1050/3.9442 4.1815/4.0417 4.4747/4.2765

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变动 +3.66bp/+5.81bp +3.08bp/+3.51bp +1.00bp/-1.65bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.0091%，较上周上涨。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。