中国资管：今年来银行理财收益率逐月下滑，料趋势延至三季度--普益财富

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京5月24日 - 普益财富周四表示，今年以来，银行理财产品收益率运行在下降通道之中，市场整体收益率逐月下滑，预计至三季度，银行理财产品的整体收益率难见起色，并且随着监管层对资产池运作方式和债券市场监管的继续加码，银行理财市场整体收益还将可能继续下探。
普益财富发布的研究报告称，人民币理财产品的平均收益从去年12月的4.5780%降至今年5月（数据截至2013年5月20日）的4.3103%，月均下滑0.05个百分点。
其研究员曾韵佼解释称，市场流动性的实质“宽松”使社会整体融资成本下降，这是银行理财产品收益率下滑最主要的原因。
“8号文”对非标准化资产的严格监管将持续影响理财市场整体收益。另外，在银行理财资金配置资产最广泛的银行间债券市场，近期高层和监管层接连表态要从严治理乱象，该市场连遭调查也使商业银行的投资配置受到影响。
从具体产品来看，除结构性产品外，1月份至今仅有60款产品预期收益在6.00%以上；能达到5.00%以上预期收益率的产品也越来越少，从1月份的周均20-30款，到5月份的周均5-10款，投资者越来越难买到预期收益率高的产品。（完） (发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。