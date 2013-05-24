中国资管：今年来银行理财收益率逐月下滑，料趋势延至三季度--普益财富

路透北京5月24日 - 普益财富周四表示，今年以来，银行理财产品收益率运行在下降通道之中，市场整体收益率逐月下滑，预计至三季度，银行理财产品的整体收益率难见起色，并且随着监管层对资产池运作方式和债券市场监管的继续加码，银行理财市场整体收益还将可能继续下探。

普益财富发布的研究报告称，人民币理财产品的平均收益从去年12月的4.5780%降至今年5月（数据截至2013年5月20日）的4.3103%，月均下滑0.05个百分点。

其研究员曾韵佼解释称，市场流动性的实质“宽松”使社会整体融资成本下降，这是银行理财产品收益率下滑最主要的原因。

“8号文”对非标准化资产的严格监管将持续影响理财市场整体收益。另外，在银行理财资金配置资产最广泛的银行间债券市场，近期高层和监管层接连表态要从严治理乱象，该市场连遭调查也使商业银行的投资配置受到影响。