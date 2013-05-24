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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 09:31 BJT

****《港报快速浏览》--5月24日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：放纵日圆贬值，埋下股市隐忧--文汇报                                
 港报社评：说退市已掀恐慌，退市难启动--经济日报                              
 港报社评：独狼斩人头，反恐新挑战--星岛日报                                  
 港报社评：公职人员行为失当”端正官箴的紧箍咒--明报                          
 港报社评：日股暴泻降火，债务危机堪忧--信报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：港股中三箭而回解读--经济日报5月24日                           
 港报财经评论：退市条件未成熟--信报5月24日                                   
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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