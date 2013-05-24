中国个股：中国重工大股东拟注入军工装备总装业务，在境内资本市场无先例

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海5月24日 - 中国大型造船企业--中国船舶重工股份有限公司 周五公告称，大股东中国船舶重工集团公司正筹划向上市公司注入资产，涉及军工重大装备总装业务，属境内资本市场重大无先例事项。
公告称，因涉及军工业务，须向国家国防科技工业和国有资产管理等部门咨询论证，因此该计划存在重大不确定性。公司已经从上周五开始停牌，计划复牌时间不晚于8月16日。
目前A股军工板块中，广航国际 、航空动力 和中航电测 等公司都在持续停牌，停牌原因均为正在筹划重大事项。东方证券近期研究认为，中国重工或将成为A股军工板块资产证券化的标志性事件，为军工板块的重组打开新的预期。
此前，由于各种因素限制，军工资产证券化一度进展缓慢。不少大型企业在选择上市资产时，通常会将涉及军事工业的资产剥离在外。不过今年两会期间，多位军工界代表建言放宽对军工企业的限制，允许将军品总装资产装入上市公司。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。