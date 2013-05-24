中国个股：中国重工大股东拟注入军工装备总装业务，在境内资本市场无先例

路透上海5月24日 - 中国大型造船企业--中国船舶重工股份有限公司 周五公告称，大股东中国船舶重工集团公司正筹划向上市公司注入资产，涉及军工重大装备总装业务，属境内资本市场重大无先例事项。

公告称，因涉及军工业务，须向国家国防科技工业和国有资产管理等部门咨询论证，因此该计划存在重大不确定性。公司已经从上周五开始停牌，计划复牌时间不晚于8月16日。

目前A股军工板块中，广航国际 、航空动力 和中航电测 等公司都在持续停牌，停牌原因均为正在筹划重大事项。东方证券近期研究认为，中国重工或将成为A股军工板块资产证券化的标志性事件，为军工板块的重组打开新的预期。