重温稿-路透调查：加拿大央行下次升息预估时间推后至2014年第四季

* 加拿大央行5月29日会议料不会调整利率

* 全球调查显示，首次升息预计在2014年第四季

* 上回调查原预期2014年第三季升息

* 初级交易商亦预期2014年第四季升息

记者 Solarina Ho 编译 王冠中

路透多伦多5月23日 - 路透调查显示，加拿大央行预计要到2014年第四季才会升息。由于经济成长低迷且通胀温和，分析师将下次升息的预期时间往后延。

路透调查的34名分析师全数预期，加拿大央行在5月29日政策会议上将维持利率于1%不变。

“加拿大央行无疑已经传达了强烈的讯息，他们认为当前的货币宽松在近期内合适，”多伦多道明银行的分析师Derek Burleton称，其对升息时间的预估落在明年第四季的中值上。

“我们的预估纳入了央行的部分中期观点，但在短期维持利率稳定，符合经济正苦于进一步改善的状况。”

加拿大4月通胀率降至2009年10月以来最低水准，使得升息的可能性更低。

和其他采行超宽松货币政策来刺激疲弱经济的主要国家央行不同的是，加拿大央行仅维持利率不变，持续时间为1950年代初期以来最长。此前则在2010年连续三次升息。

加拿大央行去年表示，计划最终要调高借贷成本，使其成为七国集团(G7)中唯一有明确紧缩政策倾向的央行。

然而，随着经济在去年底转弱，加拿大央行之后也缓和了强硬的措辞。

分析师称，加拿大经济在今年初的表现较去年底强劲，增长高于预期，但更近期的数据亦显示，部分增长是由一次性因素所带动。

“我们不预期经济会加速增长，甚至可能会在第二季回落，因此经济顶多只是温和成长，”Burleton称。

最新的路透调查预估中值显示，下次升息0.25个百分点的预估时间延后至2014年第四季，上回4月调查时预估为2014年第三季。

加拿大12家初级交易商在最新调查中支持这看法，并称加拿大央行即将上任的总裁Stephen Poloz料将维持偏向紧缩立场。