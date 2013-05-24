金属期市：伦铜小升，但中国经济疑虑拖累金属需求前景

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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上海期货交易所9月期铜合约 几无变动，报每吨52,680元人民币。
金融信息提供商Markit周三公布的调查显示，美国5月制造业活动连续第二个月放缓，因海外需求疲弱，且国内政府紧缩支出，导致制造业增速呈现10月以来最疲弱。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名资深官员周四表示，联储不会急于撤出经济刺激政策。另一名官员则强调指出，加快或放慢购债步伐的可能性均存在，具体要视数据而定。
一工会人士表示，Freeport McMoRan Copper & Gold Inc 经营的位于印尼的全球第二大铜矿发生坑道崩塌，造成28人死亡，所有调查必须在工人返回之前完成。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。