金属期市：伦铜小升，但中国经济疑虑拖累金属需求前景

上海期货交易所9月期铜合约 几无变动，报每吨52,680元人民币。

金融信息提供商Markit周三公布的调查显示，美国5月制造业活动连续第二个月放缓，因海外需求疲弱，且国内政府紧缩支出，导致制造业增速呈现10月以来最疲弱。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名资深官员周四表示，联储不会急于撤出经济刺激政策。另一名官员则强调指出，加快或放慢购债步伐的可能性均存在，具体要视数据而定。

一工会人士表示，Freeport McMoRan Copper & Gold Inc 经营的位于印尼的全球第二大铜矿发生坑道崩塌，造成28人死亡，所有调查必须在工人返回之前完成。(完)

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