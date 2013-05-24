澳新汇市：澳元与新西兰元再度承压，市场信心脆弱

新西兰元兑美元 从盘初的0.8145美元跌至0.8092美元，本周一度触及八个半月低位0.8006。

澳股 在主要银行股拖累下大跌，也打压了人气。

交易商表示，日本散户因融资追缴而清出澳元/日圆的多仓，亦打压澳元。

汇市、股市及大宗商品价格周四剧烈震荡，令投资人对建立新仓裹足不前。

澳元贸易加权指数 跌幅更大，触及新低74.0，为2012年6月初以来最低。澳元兑欧元 则在18个月低位附近徘徊。

新西兰元贸易加权指数 守在两个月低位附近。

本月迄今澳新货币挫跌逾5.5%，因揣测美联储今年可能开始逐步撤出其超宽松货币政策。中国经济复苏疑虑亦重创澳新货币。(完)

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