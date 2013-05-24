澳新汇市：澳元与新西兰元再度承压，市场信心脆弱

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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新西兰元兑美元 从盘初的0.8145美元跌至0.8092美元，本周一度触及八个半月低位0.8006。
澳股 在主要银行股拖累下大跌，也打压了人气。
交易商表示，日本散户因融资追缴而清出澳元/日圆的多仓，亦打压澳元。
汇市、股市及大宗商品价格周四剧烈震荡，令投资人对建立新仓裹足不前。
澳元贸易加权指数 跌幅更大，触及新低74.0，为2012年6月初以来最低。澳元兑欧元 则在18个月低位附近徘徊。
新西兰元贸易加权指数 守在两个月低位附近。
本月迄今澳新货币挫跌逾5.5%，因揣测美联储今年可能开始逐步撤出其超宽松货币政策。中国经济复苏疑虑亦重创澳新货币。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。