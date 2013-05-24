《Saft专栏》金融市场不听央行摆布了

令人担心的是收益率飙升将会吸引更多的投机押注，并使得银行放款和资本充足率有陷于危险之虞。

至于美联储，贝南克的国会证词，或者其会议纪录，当中真的没有太多应该让市场改变心态的东西，但市场仍然变了。

贝南克在答覆数据证实有必要采取行动的问题时，的确表示美联储“可能在未来两次会议上缩减规模，”但他也一如往常地提出平衡说法，指称过早的紧缩可能放慢或终止复苏。他也没有进一步表明目前的复苏是自立自强的增长，因此提早逐步退出的承诺或威胁多少有点空洞。

在日本和美国的两个问题中，日本利率威胁更形严重。理论上，贝南克可以且将会继续买债，因此可以抵销及逆转市场挫跌情况。事实上，日本市场重挫，原因是日本债市并没有对日本央行的买进操作做出相应的反应，从而令人生惧。

在美联储方面，我们可以讨论其政策是否还会带来所需的经济作用，而且不会让外界对其左右资产价格的能力失去信心。在日本，由于其债台高筑，各界更加深切地担心当局正失去控制局势的能力。