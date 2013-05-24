《Saft专栏》金融市场不听央行摆布了

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
令人担心的是收益率飙升将会吸引更多的投机押注，并使得银行放款和资本充足率有陷于危险之虞。
至于美联储，贝南克的国会证词，或者其会议纪录，当中真的没有太多应该让市场改变心态的东西，但市场仍然变了。
贝南克在答覆数据证实有必要采取行动的问题时，的确表示美联储“可能在未来两次会议上缩减规模，”但他也一如往常地提出平衡说法，指称过早的紧缩可能放慢或终止复苏。他也没有进一步表明目前的复苏是自立自强的增长，因此提早逐步退出的承诺或威胁多少有点空洞。
在日本和美国的两个问题中，日本利率威胁更形严重。理论上，贝南克可以且将会继续买债，因此可以抵销及逆转市场挫跌情况。事实上，日本市场重挫，原因是日本债市并没有对日本央行的买进操作做出相应的反应，从而令人生惧。
在美联储方面，我们可以讨论其政策是否还会带来所需的经济作用，而且不会让外界对其左右资产价格的能力失去信心。在日本，由于其债台高筑，各界更加深切地担心当局正失去控制局势的能力。
日本的真实情况可作为各地的借镜，而这也可能是全球出现大甩卖的最佳解释。(完) (译文审校 张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。