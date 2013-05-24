台湾债市：五年公债殖利率早盘量缩持稳，静待下周美债指引方向

路透台北5月24日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周五早盘量缩狭幅整理，主要因美国10年期公债殖利率周四持稳2%，缺乏进一步方向指引，且周末假期前观望气氛较浓，令102/2殖利率早盘游走平盘附近。

交易员表示，今日早盘台债主流券殖利率大致平盘整理，且量能明显萎缩，102/2殖利率盘初窄幅波动，静待下周国际盘指引方向，料今日102/2主要交投区间暂看在0.9450-0.9650%。

“昨天台债震荡剧烈，该买的买了、该卖的卖了，今天很安静!”一位证券交易员说。

此外，台湾主季总处周五稍后将公布第一季经济成长率，交易员认为，在市场普遍预期会下修的情况下，对台债多方有利但影响有限， 除非下调幅度大于预期， 对多方的挹注才会比较大。

交易员观察市场的最新动态：

* 美国指标10年期公债殖利率持稳2%，令台债主流券殖利率早盘持稳。

* 周末假期前市场保守操作，待下周美债多空方向指引。

* 昨日激烈震荡令不安定的筹码快速消化，今日交易需求降温。

* 台股加权指数 早盘微幅上涨。

* 国际汇市早盘日圆 回到102.3附近。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在0.9450%-0.9650%。

本地时间10:10最新报价：

* 102/2殖利率跌0.22基点，报0.9540%。

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