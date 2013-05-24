台湾汇市：盘初实际成交在平盘附近，央行持续密切关注

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北5月24日 - 台币兑美元 周五盘初走升，但撇开央行上日尾盘作价因素，台币实际成交在平盘附近游走，变化不大。
汇银人士指出，央行继推出新规定之后，对市场的控管并未松手，持续叮嘱银行务必遵守大额(300万美元)以上的美元卖单须事先通报，也对卖单来源多所关注。
若不计央行作价台币开/收盘价的因素，早盘台币实际成交区间29.880-29.920；上日则在29.910-950。
汇银人士表示，周五韩元兑美元反弹，且出口商仍有月底的抛汇压力，令台币一度升破29.9关卡。只不过，市场对于外资的相对谨慎，尤其是上日外资结束连续20日的买超、转为卖超，令各方密切关注外资是否汇出。
交易员表示，外资早盘小买美元，但量并不大。
本地时间10:15，台币兑美元升值1.08角报29.917，成交量约1.7亿美元，上日同时段成交约3亿美元。
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