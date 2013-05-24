更新版 1-新债招标：中国两年固息国债利率符预期，资金趋缓机构投标较踊跃

* 两年固息国债中标利率2.98%，符合预期

* 投标倍数2.04倍，机构参与较踊跃

* 资金面渐缓和，支撑该期债需求 (新增市场评论和更多背景)

路透上海5月24日 - 中国财政部周五招标发行的两年期固息国债中标利率符合预估，略低于二级市场，机构投标情况较为踊跃。近期国债配置需求一直较为稳定，加之此前紧绷的资金面渐现缓和，均支撑该期债需求偏暖。

“资金缓解了，(招标)结果正常，非常符合预期，”华东一银行交易员称。

业内人士稍早透露，财政部稍早招标发行的260亿元人民币两年期固息国债，中标利率为2.98%，接近此前2.99%的市场预测均值。该期债的边际中标利率为3.02%，投标倍数为2.04倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为3.0204%；二级市场上，剩余期限约1.87年的固息国债130006券最新报价收益率 在3.03%/2.99%。

今日招标国债为财政部今年第12期记账式附息国债，按年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。