瑞郎汇率：避险需求减弱，瑞郎料进一步走贬

路透纽约5月23日 - 瑞郎兑美元和欧元今年以来走跌，而其跌势料将持续，因欧元区风险消退，且美国经济增强，抑制了对瑞郎这一避险货币的需求。

对于瑞士央行祭出更多刺激措施的预期，亦削弱了瑞郎的魅力，并增加了可能因瑞郎疲弱而获益的期权的需求。

“做多美元兑瑞郎是目前最好的交易之一，”法国兴业银行驻纽约汇市策略师Sebastien Galy称。

美元兑瑞郎 今年以来上涨5.9%，最新报0.9694，一反2012年下跌2.4%的走势。

然而，周四因疲弱中国制造业数据引发的普遍避险情绪，则提振了瑞郎，带动瑞郎兑美元和欧元分别从九个月低点和两年低点反弹。

尽管如此，Galy仍预期美元/瑞郎在9月、12月和2014年3月将分别来到0.99、1.06和1.07。

瑞士央行总裁乔丹周三表示，他不排除采行负利率。而美国联邦储备理事会(美联储/FED)目前已开始为最终缩减每月买债规模铺路。

“瑞郎走势将落后其他欧洲货币，”纽约Oppenheimer Funds投资经理Alessio de Longis称。

“欧元区危机的系统性问题大致已经过去，欧洲现在处于一如往常运作的环境中，我们将会持续见到资金从避险资产外流，对瑞郎的需求将枯竭，”他说。

de Longis表示，他们对瑞郎持“减码”的看法，且可能转持空仓。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)