瑞郎汇率：避险需求减弱，瑞郎料进一步走贬

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约5月23日 - 瑞郎兑美元和欧元今年以来走跌，而其跌势料将持续，因欧元区风险消退，且美国经济增强，抑制了对瑞郎这一避险货币的需求。
对于瑞士央行祭出更多刺激措施的预期，亦削弱了瑞郎的魅力，并增加了可能因瑞郎疲弱而获益的期权的需求。
“做多美元兑瑞郎是目前最好的交易之一，”法国兴业银行驻纽约汇市策略师Sebastien Galy称。
美元兑瑞郎 今年以来上涨5.9%，最新报0.9694，一反2012年下跌2.4%的走势。
然而，周四因疲弱中国制造业数据引发的普遍避险情绪，则提振了瑞郎，带动瑞郎兑美元和欧元分别从九个月低点和两年低点反弹。
尽管如此，Galy仍预期美元/瑞郎在9月、12月和2014年3月将分别来到0.99、1.06和1.07。
瑞士央行总裁乔丹周三表示，他不排除采行负利率。而美国联邦储备理事会(美联储/FED)目前已开始为最终缩减每月买债规模铺路。
“瑞郎走势将落后其他欧洲货币，”纽约Oppenheimer Funds投资经理Alessio de Longis称。
“欧元区危机的系统性问题大致已经过去，欧洲现在处于一如往常运作的环境中，我们将会持续见到资金从避险资产外流，对瑞郎的需求将枯竭，”他说。
de Longis表示，他们对瑞郎持“减码”的看法，且可能转持空仓。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。