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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--5月27日****

路透5月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    
 5月27日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段       预估值        前值
 暂无重要经济数据公布
   
        附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
    
 5月24日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段         现值      预估值
 0600      德国国内生产总值(GDP)季率细节                      第一季        +0.1%          --
 0600      德国GfK消费者信心指数                                 6月          6.5         6.2
 0645      法国企业景气指数                                      5月           92          89
 0800      意大利消费者信心指数                                  5月         85.9        86.8
 0800      德国Ifo企业景气判断指数                               5月        105.7       104.5
           德国Ifo企业现况指数                                              110.0       107.2
           德国Ifo企业预期指数                                              101.6       101.6
 0900      意大利薪资指数(较前月)                                4月         0.3%          --
           意大利薪资指数(较上年同期)                                        1.4%          --
 1230      美国耐久财订单                                        4月        +3.3%       +1.5%
           美国扣除运输的耐久财订单                                         +1.3%       +0.5%
           美国扣除国防的耐久财订单                                         +2.1%          --
           美国扣除飞机的非国防资本财订单                                   +1.2%       +0.5%
 1430      美国ECRI一周领先指标                          5月17日当周        130.6          --
  --       美国建筑许可年率(万户)                          4月修正值        100.5          --
   
 5月26日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段         现值      预估值
 2100      韩国消费者信心指数                                    5月          104          --
            (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 李爽/李婷仪; 审校 戴素萍)
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