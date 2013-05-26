主要国家经济指标预测--5月27日****

路透5月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 5月27日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 暂无重要经济数据公布 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 5月24日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 德国国内生产总值(GDP)季率细节 第一季 +0.1% -- 0600 德国GfK消费者信心指数 6月 6.5 6.2 0645 法国企业景气指数 5月 92 89 0800 意大利消费者信心指数 5月 85.9 86.8 0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 105.7 104.5 德国Ifo企业现况指数 110.0 107.2 德国Ifo企业预期指数 101.6 101.6 0900 意大利薪资指数(较前月) 4月 0.3% -- 意大利薪资指数(较上年同期) 1.4% -- 1230 美国耐久财订单 4月 +3.3% +1.5% 美国扣除运输的耐久财订单 +1.3% +0.5% 美国扣除国防的耐久财订单 +2.1% -- 美国扣除飞机的非国防资本财订单 +1.2% +0.5% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月17日当周 130.6 -- -- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 100.5 -- 5月26日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2100 韩国消费者信心指数 5月 104 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽/李婷仪; 审校 戴素萍)