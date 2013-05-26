主要国家经济指标预测--5月27日****

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透5月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 5月27日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 暂无重要经济数据公布 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 5月24日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 德国国内生产总值(GDP)季率细节 第一季 +0.1% -- 0600 德国GfK消费者信心指数 6月 6.5 6.2 0645 法国企业景气指数 5月 92 89 0800 意大利消费者信心指数 5月 85.9 86.8 0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 105.7 104.5 德国Ifo企业现况指数 110.0 107.2 德国Ifo企业预期指数 101.6 101.6 0900 意大利薪资指数(较前月) 4月 0.3% -- 意大利薪资指数(较上年同期) 1.4% -- 1230 美国耐久财订单 4月 +3.3% +1.5% 美国扣除运输的耐久财订单 +1.3% +0.5% 美国扣除国防的耐久财订单 +2.1% -- 美国扣除飞机的非国防资本财订单 +1.2% +0.5% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月17日当周 130.6 -- -- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 100.5 -- 5月26日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2100 韩国消费者信心指数 5月 104 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽/李婷仪; 审校 戴素萍)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 郑茵 审校 龚芳)
以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 259.0 86 259.6 38 * 5月 248.2 58 248.8 3 * 6月 235.8 66 235.0 14 * 7月 226.5 143 227.7 21 * 8月 221.2 193 221.9 16 * 9月 218.5 2778 217.6 263 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶 晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
(4月14日适逢美国公众假期，市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0609 1.0612 -0.03 +0.91 1.0513 美元/日圆 108.61 109.08 -0.43 -7.07 116.87 欧元/日圆 115.17 115.76 -0.51 -6.47 123.14 美元/瑞郎 1.0052 1.0060 -0.08 -1.24 1.0178 英镑/美元 1.2522 1.2505 +0.14 +1.51