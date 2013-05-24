版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 16:15 BJT

台湾数据：2013年经济成长率预估大幅下修为2.4%，CPI估1.23%--消息

路透台北5月24日 - 一位接近官方的消息人士周五表示，台湾官方预测机构--主计总处预估2013年经济成长率预估大幅下修为2.4%，通膨率估为1.23%。

主计总处2月间对2013年台湾GDP估计为3.59%，CPI估计为1.37%。

主计总处并公布今年首季台湾GDP为1.67%，4月底时概估值为1.54%(完) (记者 高洁如；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐