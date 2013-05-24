《美国金融分析》围绕美联储削减刺激政策的担忧升温，夏季市场波动恐加剧

当美联储最终削减每月公债购买计划时，应会在公债市场上得到反映。高盛分析师本周表示，10年期公债收益率的合理价格接近2.5%。量化宽松政策的退出，可能也会给企业债带来影响，近来企业债的收益率跌到了5%以下。

“量化宽松政策的休止，无疑会加剧市场上的再定价现象。”DoubleLine Capital LP全球发达经济体信贷部门主管Bonnie Baha表示。

“不过，我对贝南克打算全面终止量化宽松政策表示质疑。昨天他的讲话极有可能是试探性的。他不会让买债计划退出舞台。”她说。

证券收益率应会逐步上涨。高盛在报告中表示，收益率上扬甚至可能不会损及证券，因为收益率上涨意味着经济成长或通胀前景的不确定性降低。然而，之前美联储将要撤回支撑市场策略的立场，已经震动了股票市场。

“我认为市场的反应过度，并且过于关注政策撤出的想法了。”Omega Advisors副主席Steven Einhorn说。