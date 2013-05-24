《美国金融分析》围绕美联储削减刺激政策的担忧升温，夏季市场波动恐加剧

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
当美联储最终削减每月公债购买计划时，应会在公债市场上得到反映。高盛分析师本周表示，10年期公债收益率的合理价格接近2.5%。量化宽松政策的退出，可能也会给企业债带来影响，近来企业债的收益率跌到了5%以下。
“量化宽松政策的休止，无疑会加剧市场上的再定价现象。”DoubleLine Capital LP全球发达经济体信贷部门主管Bonnie Baha表示。
“不过，我对贝南克打算全面终止量化宽松政策表示质疑。昨天他的讲话极有可能是试探性的。他不会让买债计划退出舞台。”她说。
证券收益率应会逐步上涨。高盛在报告中表示，收益率上扬甚至可能不会损及证券，因为收益率上涨意味着经济成长或通胀前景的不确定性降低。然而，之前美联储将要撤回支撑市场策略的立场，已经震动了股票市场。
“我认为市场的反应过度，并且过于关注政策撤出的想法了。”Omega Advisors副主席Steven Einhorn说。
“我不认为宽松政策即将退出。在我看来，贝南克和他的同僚已经表达得很明确了，在着手撤出政策前，他们希望看到就业市场能有明显的改善。”(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。