台湾数据：首季GDP成长1.67%，官方并下修全年GDP成长率预估至2.40%

路透台北5月24日 - 台湾主计总处周五公布，台湾第一季经济成长率为1.67%，高于先前1.54%的概估值；同时，官方大幅下修2013年GDP(国内生产总值)成长率预估至2.40%，CPI为1.23%，因全球经济展望不佳，且产业与中国竞争加剧。