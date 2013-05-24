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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 16:34 BJT

台湾数据：首季GDP成长1.67%，官方并下修全年GDP成长率预估至2.40%

路透台北5月24日 - 台湾主计总处周五公布，台湾第一季经济成长率为1.67%，高于先前1.54%的概估值；同时，官方大幅下修2013年GDP(国内生产总值)成长率预估至2.40%，CPI为1.23%，因全球经济展望不佳，且产业与中国竞争加剧。

以下为本次主计总处预估的相关数据(%)：

最新预估 上次预估

*2013年GDP年增率 2.40 3.59

*2013年CPI年增率 1.23 1.37

*2013年出口年变动率 2.82 6.23

*2013年进口年变动率 3.91 7.12

*2013年民间消费成长率 1.46 1.86

*2013年民间投资成长率 7.21 7.37(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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