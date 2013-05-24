版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 11:25 BJT

东京汇市：美元兑日圆回升，日本股市在重挫后回稳

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.2919     1.2935      -0.12      -2.08     1.3194
 美元/日圆                        102.22     102.01      +0.21     +17.85      86.74
 欧元/日圆                        132.06     131.95      +0.08     +15.38     114.46
 美元/瑞郎                        0.9703     0.9687      +0.17      +5.99     0.9155
 英镑/美元                        1.5080     1.5107      -0.18      -7.21     1.6251
 美元/加元                        1.0330     1.0302      +0.27      +4.12     0.9921
 澳元/美元                        0.9669     0.9751      -0.84      -6.97     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8083     0.8135      -0.64      -2.41     0.8283
 澳元/日圆                        98.860     99.470      -0.61      +9.69     90.130
 新西兰元/日圆                    82.620     82.990      -0.45     -41.33    140.820
 英镑/日圆                        154.15     154.11      +0.03      +9.47     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1957     1.1984      -0.23      -4.65     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 王冠中; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐