台湾债市：公债RP利率再测底部，下周月底缴税因素料市场足以消化

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持稳，不过大型票券商承作的公债RP利率因券源奇缺再度下滑探底。今日市场资金供应方--投信及寿险资金水位续高，询券热度不减，尽管本周来已因缴税因素法人端出现走钱，因投信及寿险资金补充消化，仍让利率处于低档。
展望下周，市场人士认为企业端因下周进入月底缴税高峰的资金需求仍高，操作上将避开与企业法人承作，以免受资金紧俏波及，但料投信及寿险的充沛资金将抵销法人走钱因素，利率上以持平看待。
〞法人变化很大，几亿几亿(台币)这样缴(税)，...但因为市场资金还是很多，下周的紧俏有限，都在可控制范围内。〞一大型票券商资金调度人士称。
一向为市场区间低端指标的另一大型票券商表示，由于市场上公债券源奇缺，该公司转向收购高市债及北市债等冷门券，以补充持券部位，维系客户关系。但另一大型票券商则表示，由于市场对下半年利率走势看法趋于谨慎，为防利率反弹风险，将逐渐减持公债及北高市债等部位。
受票券商近来持续下调利率的影响，证券商也视情况持续下调高端利率，以缩窄与票券商的差距。但由于证券商的资金来源受限，其议价空间不如票券商，今日利率暂时稳于当前。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，维持在既有区间。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间下调至0.55-0.61%，上日在0.57-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持于0.60-0.67%，与上日相同。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。