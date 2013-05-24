台湾债市：公债RP利率再测底部，下周月底缴税因素料市场足以消化

路透台北5月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持稳，不过大型票券商承作的公债RP利率因券源奇缺再度下滑探底。今日市场资金供应方--投信及寿险资金水位续高，询券热度不减，尽管本周来已因缴税因素法人端出现走钱，因投信及寿险资金补充消化，仍让利率处于低档。

展望下周，市场人士认为企业端因下周进入月底缴税高峰的资金需求仍高，操作上将避开与企业法人承作，以免受资金紧俏波及，但料投信及寿险的充沛资金将抵销法人走钱因素，利率上以持平看待。

〞法人变化很大，几亿几亿(台币)这样缴(税)，...但因为市场资金还是很多，下周的紧俏有限，都在可控制范围内。〞一大型票券商资金调度人士称。

一向为市场区间低端指标的另一大型票券商表示，由于市场上公债券源奇缺，该公司转向收购高市债及北市债等冷门券，以补充持券部位，维系客户关系。但另一大型票券商则表示，由于市场对下半年利率走势看法趋于谨慎，为防利率反弹风险，将逐渐减持公债及北高市债等部位。

受票券商近来持续下调利率的影响，证券商也视情况持续下调高端利率，以缩窄与票券商的差距。但由于证券商的资金来源受限，其议价空间不如票券商，今日利率暂时稳于当前。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，维持在既有区间。