日本股市：日经指数在上日大跌后反弹，多头走势料持续

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京5月24日 - 日本股市日经指数周五回升，上日收盘挫跌7.3%，多数市场观察人士认为这是迟来的修正，并非预告六个月来的多头走势结束。
周四创下的两年来最大单日百分比跌幅，是受到中国疲弱制造业活动数据，以及美国提前收回刺激措施的担忧影响。
日经指数 早盘上涨2.7%至14,867.90点，盘中曾高见15,007.50点。尽管周四挫跌，日经指数本月以来仍上涨了7.3%，料将连续第10个月上扬，为1972年以来最长连涨走势。
东证股价指数 早盘上涨2.5%，至1,218.24点，早盘成交量为过去90个交易日全日均量的69%。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。