日本股市：日经指数在上日大跌后反弹，多头走势料持续

路透东京5月24日 - 日本股市日经指数周五回升，上日收盘挫跌7.3%，多数市场观察人士认为这是迟来的修正，并非预告六个月来的多头走势结束。

周四创下的两年来最大单日百分比跌幅，是受到中国疲弱制造业活动数据，以及美国提前收回刺激措施的担忧影响。

日经指数 早盘上涨2.7%至14,867.90点，盘中曾高见15,007.50点。尽管周四挫跌，日经指数本月以来仍上涨了7.3%，料将连续第10个月上扬，为1972年以来最长连涨走势。