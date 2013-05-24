中国债市：中债登强调不得通过过券规避同一金融法人账户间不得交易规定--消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海5月24日 - 两位消息人士周五透露，中国国债登记结算有限责任公司下发通知要求，不得通过第三方过券方式，逃避“同一金融机构法人债券账户之间不得进行债券交易结算”的规定。
中债登这份落款日期为周四的通知并称，一旦发现有逃避监管的行为发生，将通知相关成员进行反向退回结算，并上报人民银行。
本月稍早，中债登电话通知部分商业银行，即日起银行自营账户与理财产品债券账户，以及理财产品债券账户之间不得办理债券交易结算。
北京一券商交易员表示，这个通知应该是前一段债市整顿的延续。“为了避免牵扯进去，(过券这种我们)就不能做了。”
上海一银行交易员则认为，近来银行间市场频繁出台类似规定，机构应该对此类通知已有预期，因此这个消息应该不会马上对市场造成明显影响。
上周二，银行间债市前台服务机构--中国外汇交易中心也公告称，在银行间市场中，同一金融机构法人的所有债券账户之间不得进行债券交易。 （完） (发稿 上海中文部 审校 屈桂娟)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。