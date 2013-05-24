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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 11:53 BJT

中国债市：中债登强调不得通过过券规避同一金融法人账户间不得交易规定--消息

路透上海5月24日 - 两位消息人士周五透露，中国国债登记结算有限责任公司下发通知要求，不得通过第三方过券方式，逃避“同一金融机构法人债券账户之间不得进行债券交易结算”的规定。

中债登这份落款日期为周四的通知并称，一旦发现有逃避监管的行为发生，将通知相关成员进行反向退回结算，并上报人民银行。

本月稍早，中债登电话通知部分商业银行，即日起银行自营账户与理财产品债券账户，以及理财产品债券账户之间不得办理债券交易结算。

北京一券商交易员表示，这个通知应该是前一段债市整顿的延续。“为了避免牵扯进去，(过券这种我们)就不能做了。”

上海一银行交易员则认为，近来银行间市场频繁出台类似规定，机构应该对此类通知已有预期，因此这个消息应该不会马上对市场造成明显影响。

上周二，银行间债市前台服务机构--中国外汇交易中心也公告称，在银行间市场中，同一金融机构法人的所有债券账户之间不得进行债券交易。 （完） (发稿 上海中文部 审校 屈桂娟)
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